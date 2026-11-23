Licencia permanente CDMX en línea Para tramitar la licencia permanente de la Ciudad de México por vía internet, deberás contar con antecedentes previos de licencia Tipo A expedida en la capital y datos biométricos actualizados.

¡Que no te gane el tiempo! A poco más de un mes de la fecha límite para tramitar la licencia permanente para vehículo particular (Licencia Tipo A) que brindó el Gobierno de México, los módulos disponibles para atención sin cita en la capital presentan alta afluencia de asistentes, lo que ha llevado a cientos de automovilistas a preguntarse: ¿existe una opción más sencilla...?

La respuesta afortunada es: ¡sí, puedes realizar el trámite en línea! Sin embargo, esta modalidad está reservada para un grupo específico de la población que cumpla con los requisitos indispensables que este proceso a distancia solicita, mas no os preocupéis, en esta nota te contamos todos los detalles al respecto.

Trámite de la licencia permanente CDMX en línea: ¿a quiénes aplica y cuáles son los pasos?

En primer lugar, para poder tramitar la licencia permanente de la Ciudad de México por vía internet, deberás contar con antecedentes previos de licencia Tipo A expedida en la capital, datos biométricos actualizados en el sistema y cumplir con los requisitos generales del proceso, por ejemplo, no contar con sanciones ni sentencias por conducir bajo efectos de alcohol, narcóticos o haber causado lesiones a terceros.

Una vez cumplidos estos elementos iniciales, podrás realizar tu trámite siguiento los pasos a continuación:

Iniciar sesión con Llave CDMX Expediente . En caso de que aún no hayas creado una cuenta, puedes generarla en este enlace .

. En caso de que aún no hayas creado una cuenta, puedes generarla en este . Tener a la mano tu número de licencia anterio r.

r. Pago de derechos de $1,500 MXN , en línea o mediante línea de captura . Considera que el pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse.

, . Considera que el pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse. Descarga tu comprobante.

Por otra parte, si deseas realizar el trámite desde la aplicación móvil App CDMX, deberás descargarla en la tienda digital correspondiente al sistema de tu dispositivo, crear o ingresar con tu cuenta y dirigirte al apartado “Documentos Digitales”, siguiendo los pasos allí establecidos.

¿Cómo tramitar la licencia permanente CDMX de forma presencial?

A diferencia de las personas que cuentan con los requisitos para realizar el trámite por internet, aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén tramitando la licencia por primera vez o no tienen antecendentes previos de licencia en la Ciudad de México, así como quienes necesiten actualizar o registrar sus datos biométricos, tendrán que recurrir a realizar el proceso de forma presencial.

¡No necesitas agendar una cita para obtener tu #LicenciaPermanente! 🪪🤓 Acércate a cualquiera de los módulos habilitados con tu documentación completa y realiza el trámite. 📄✅ 👉 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 horas. 👉 Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas. — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 21, 2026

No obstante, dado que la fecha límite que brindó el Gobierno de México es el próximo 31 de diciembre de 2026, los módulos fijos de control vehicular y licencias en la capital han experimentado una agenda apretada. Debido a ello, las autoridades de la CDMX habilitaron tres módulos sin cita previa a los que podrás acercarte durante este periodo.

Los módulos son:

San Andrés Tetepilco , ubicado en Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco de la alcaldía Iztapalapa .

, ubicado en Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco de la . Acoxpa , que se encuentra en avenida Acoxpa No. 436 en Coapa, alcaldía Tlalpan .

, que se encuentra en avenida Acoxpa No. 436 en Coapa, . Universidad, ubicado en avenida Universidad No. 936, colonia Santa Cruz Atoyac en la alcaldía Benito Juárez.

Los tres módulos brindarán atención a los y las solicitantes en los mismos horarios:

Lunes a viernes: 8:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 horas.

8:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 horas. Sábados y domingos: 9:00 a 14:00 horas.

Realizarán captura de foto, datos biométricos y la entrega física de la licencia permanente.