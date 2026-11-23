Coordinación 8M

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Coordinación 8M de la Ciudad de México convocó a una movilización este miércoles 25 de noviembre, para exigir justicia, seguridad y el fin de las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres en el país.

Bajo la consigna “¡No llegamos todas mientras una mujer siga viviendo violencia!”, las organizadoras llamaron a mujeres y colectivos a participar en la marcha que partirá a las 15:30 horas de la Glorieta de las Mujeres que Luchan con destino al Zócalo capitalino.

La Coordinación 8M señaló que esta movilización busca honrar la memoria de las mujeres que antecedieron las luchas feministas, así como visibilizar a las trabajadoras, madres buscadoras, sobrevivientes de feminicidio, mujeres indígenas, campesinas y migrantes, además de integrantes de las diversidades sexogenéricas.

Señalaron que la movilización se realiza en un contexto nacional marcado por la violencia, la precarización, las desapariciones y los asesinatos de mujeres, por lo que consideraron necesario mantener la organización y la protesta para defender los derechos y exigir condiciones de vida libres de violencia.

Como parte de su posicionamiento, señalaron que las cifras oficiales indican que siete de cada diez mujeres han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Asimismo, el documento reporta que, en lo que va de 2026, se han registrado 847 presuntos feminicidios y 2 mil 561 homicidios dolosos de mujeres en el país.

La Coordinación 8M sostuvo que ninguna transformación social puede considerarse verdaderamente justa mientras las mujeres continúen siendo víctimas de explotación, violencia, asesinatos, desapariciones o silenciamiento.

Por ello, reiteró el llamado a tomar las calles este 25 de noviembre para exigir justicia y recordar que la lucha por una vida libre de violencia continúa.