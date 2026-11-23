Policías de la Gustavo A. Madero rescatan y atienden a bebé de 5 meses abandonada

Elementos de la Policía Auxiliar y paramédicos de Protección Civil de Gustavo A. Madero rescataron, durante la madrugada del lunes, a una bebé en el cruce de Calzada de Guadalupe y la calle Garrido, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

A su llegada, los elementos identificaron que la menor estaba mojada por la lluvia, por lo cual la subieron a la ambulancia con el objetivo de protegerla y realizar la primera revisión médica.

El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso acudió al lugar para conocer el estado de la bebé. Le proporcionó ropa nueva, pañales y biberones. La pequeña pudo alimentarse y el alcalde se mantuvo a su lado durante la atención y el traslado.

Lozano Reynoso acompañó personalmente a la bebé a la Agencia 59 del Ministerio Público, que atiende delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. El alcalde permaneció en la agencia durante la madrugada, mientras el personal ministerial iniciaba la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del abandono e identificar a quien resulte responsable.

Luego de una revisión, el médico legista estimó que la bebé tiene entre cuatro y cinco meses de edad e informó que se encuentra estable y en buen estado de salud.

El alcalde agradeció a los policías y paramédicos que llegaron a tiempo para ponerla a salvo y por el cariño con el que la cuidaron. Expresó que seguirá pendiente de su bienestar y dará seguimiento personal a la investigación.