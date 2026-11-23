Abre IECM convocatoria para observadores electorales rumbo a comicios de 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió la convocatoria para que la ciudadanía participe como observadora electoral durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, cuyas solicitudes de acreditación podrán presentarse hasta el 10 de mayo del próximo año.

Las personas acreditadas podrán observar las distintas etapas de preparación y desarrollo de los comicios, incluida la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027, así como las sesiones de los órganos del IECM y del Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a las disposiciones aplicables.

El registro podrá realizarse de manera individual o a través de una Organización de la Sociedad Civil (OSC), tanto de forma presencial en las oficinas centrales del IECM o en cualquiera de sus 33 direcciones distritales, como en línea mediante el Portal de Observación Electoral del INE.

Para solicitar la acreditación será necesario presentar el formato correspondiente, una copia de la Credencial para Votar vigente y cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. También podrán participar ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

Como parte del procedimiento, las personas interesadas deberán recibir capacitación mediante talleres presenciales o a distancia, que se impartirán del 1 de noviembre de 2026 al 17 de mayo de 2027. Los cursos virtuales estarán disponibles del 1 de enero al 31 de mayo de 2027 en el portal del INE.

La acreditación estará a cargo de este último organismo y se realizará entre el 1 de noviembre de 2026 y el 5 de junio de 2027, un día antes de la jornada electoral.

Una vez concluida su participación, las personas observadoras podrán entregar sus informes sobre las actividades realizadas entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2027.

El IECM señaló que esta modalidad permite a la ciudadanía dar seguimiento directo a la organización de los comicios, bajo los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad.