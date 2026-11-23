El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registró 118 millones 375 mil 380 viajes durante octubre de 2026, lo que representó un promedio superior a 3.8 millones de traslados diarios en las 12 líneas de la red.
La afluencia aumentó 2.43 por ciento respecto a octubre de 2025, cuando se contabilizaron 115 millones 572 mil 139 viajes. Esto significó 2 millones 803 mil 241 traslados adicionales.
En comparación con octubre de 2024, cuando se registraron 109 millones 754 mil 842 viajes, el incremento fue de 7.85 por ciento, equivalente a 8 millones 620 mil 538 viajes más.
Por número de usuarios, la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, fue la de mayor afluencia durante octubre, con 19 millones 392 mil 224 viajes.
Le siguieron la Línea 3, de Indios Verdes a Universidad, con 15 millones 837 mil 139, y la Línea 1, de Pantitlán a Observatorio, con 15 millones 485 mil 258. En conjunto, estos tres recorridos concentraron 50 millones 714 mil 621 viajes durante el mes.
Ante el aumento de la demanda, el Metro pidió a los usuarios permitir el cierre de las puertas de los trenes, atender las indicaciones del personal en las estaciones, principalmente durante las horas de mayor afluencia, y sujetar sus pertenencias para evitar que caigan a las vías.
El organismo señaló que estas medidas buscan agilizar la circulación de los trenes y los traslados en la red, mientras su administración mantiene acciones para optimizar el servicio en las 12 líneas.