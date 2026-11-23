Registra Metro más de 118 millones de viajes durante octubre





El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registró 118 millones 375 mil 380 viajes durante octubre de 2026, lo que representó un promedio superior a 3.8 millones de traslados diarios en las 12 líneas de la red.

La afluencia aumentó 2.43 por ciento respecto a octubre de 2025, cuando se contabilizaron 115 millones 572 mil 139 viajes. Esto significó 2 millones 803 mil 241 traslados adicionales.

En comparación con octubre de 2024, cuando se registraron 109 millones 754 mil 842 viajes, el incremento fue de 7.85 por ciento, equivalente a 8 millones 620 mil 538 viajes más.

Por número de usuarios, la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, fue la de mayor afluencia durante octubre, con 19 millones 392 mil 224 viajes.

Le siguieron la Línea 3, de Indios Verdes a Universidad, con 15 millones 837 mil 139, y la Línea 1, de Pantitlán a Observatorio, con 15 millones 485 mil 258. En conjunto, estos tres recorridos concentraron 50 millones 714 mil 621 viajes durante el mes.

Ante el aumento de la demanda, el Metro pidió a los usuarios permitir el cierre de las puertas de los trenes, atender las indicaciones del personal en las estaciones, principalmente durante las horas de mayor afluencia, y sujetar sus pertenencias para evitar que caigan a las vías.

El organismo señaló que estas medidas buscan agilizar la circulación de los trenes y los traslados en la red, mientras su administración mantiene acciones para optimizar el servicio en las 12 líneas.