Congreso CDMX llama a FGJ y a DIF investigar malatrato infantil en kinder de Tláhuac

La diputada señaló que cada día que pasa sin resultados puede poner en peligro a niñas y niños (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia capitalino a investigar de manera inmediata los presuntos maltratos físicos y psicológicos a niñas y niños del kinder Colegio Británico Español, ubicado en la alcaldía Tláhuac.

Crónica documentó con anterioridad los testimonios de las madres de las víctimas, quienes relataron que pese a las denuncias, el director no hizo nada para detener la situación.

La vicecoordinadora del Partido Verde, Rebeca Peralta, fue quien presentó un punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Secretaría de Educación Pública, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos local, a fin de que, realicen las investigaciones correspondientes e implementen medidas de protección y acompañamiento para salvaguardar la integridad de las y los menores.

Detalló que el pasado 17 de febrero de 2026 madres de niñas y niños que cursaron el ciclo escolar 2024-2025 en dicho plantel, solicitaron la intervención del Congreso ante presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de sus hijas e hijos.

En los testimonios, las madres señalaron que una profesora identificada como Miss Gloria golpeó, maltrató, castigó y efectuó violencia psicológica en contra de los menores.

Asimismo, se denunciaron aislamiento y encierros dentro de salones, encierros en baños, negativa de acceso al agua o al sanitario bajo el argumento de ahorro de insumos, humillaciones públicas, retiro de alimentos e intimidación hacia madres y padres que intentaron denunciar los hechos.

“Estas manifestaciones constituyen una petición ciudadana legítima que amerita atención institucional, sin que ello implique prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, ya que corresponde a las autoridades competentes investigar, esclarecer y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a derecho”, sostuvo.

Peralta detalló que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ya inició la investigación; sin embargo, hasta el momento la indagatoria no ha presentado avances.

“Cada día que pasa sin resultados puede poner en peligro a niñas y niños; es necesario que presenten avances a la brevedad; por eso los estamos exhortando”, refirió.

La diputada comentó que los espacios educativos deben ser entornos libres de violencia y que, ante cualquier señalamiento que pueda afectar el bienestar y desarrollo de niñas y niños, es obligación del Estado actuar con prontitud, imparcialidad y enfoque de protección integral.