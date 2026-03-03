Coyoacán y Tribunal de Justicia Administrativa firman convenio para acercar la justicia a la ciudadanía

La alcaldía Coyoacán y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) firmaron un convenio de colaboración orientado a fortalecer la legalidad, la transparencia y el acceso de la ciudadanía a la justicia administrativa mediante acciones conjuntas de capacitación, difusión y atención directa.

El acuerdo fue suscrito por el alcalde Giovani Gutiérrez y el magistrado presidente del Tribunal, Andrés Aguilera Martínez, en un acto realizado en el foro Hugo Argüelles de la demarcación, donde participaron integrantes de la Sala Superior y magistrados de las salas ordinarias del órgano jurisdiccional.

De acuerdo con ambas instituciones, el convenio tiene como propósito compartir capacidades técnicas y optimizar recursos para facilitar que la justicia administrativa sea más accesible para la población, particularmente en trámites relacionados con actos de autoridad y controversias administrativas.

Durante la firma, el magistrado presidente del TJACDMX señaló que uno de los principales retos es reducir las barreras que enfrentan las personas para ejercer sus derechos, como la distancia física, la complejidad de los procedimientos o el desconocimiento del funcionamiento del sistema jurídico.

Explicó que el objetivo es for

talecer la presencia institucional en territorio y promover que la ciudadanía conozca los mecanismos legales disponibles para defenderse ante actos administrativos, al considerar que el acceso a la justicia depende también de la información y la cercanía con las instituciones.

El alcalde de Coyoacán destacó la importancia de que el ejercicio público se base en principios éticos y responsabilidad hacia la ciudadanía, al señalar que la función administrativa debe realizarse con apego a valores y respeto hacia las personas.

Según lo informado, el convenio contempla diversas acciones de coordinación institucional. Entre ellas se incluyen jornadas de capacitación y estudio conjunto para personal de ambas dependencias, generación de canales de atención directa para la población y distribución de materiales informativos que expliquen derechos y procedimientos administrativos.

El Tribunal participará en actividades territoriales como la denominada “Ruta Violeta”, mediante módulos informativos para orientar a la ciudadanía sobre trámites, servicios y mecanismos de defensa jurídica.

Las autoridades indicaron que el acuerdo también busca prevenir conflictos administrativos antes de que se conviertan en litigios, mediante asesoría oportuna y fortalecimiento de las capacidades técnicas de los servidores públicos.

El convenio tendrá una vigencia inicial hasta el 30 de septiembre de 2027, con posibilidad de renovarse posteriormente, según lo determinen ambas instituciones.