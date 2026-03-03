Desde la Cuna CDMX 2026: Registro y requisitos para recibir el apoyo de mil 200 pesos

Programa Desde la Cuna 2026 El Gobierno de la CDMX publicó la información sobre requisitos para el registro de niños de 0 a 3 años (Crónica Digital)

El programa Desde la Cuna CDMX 2026 ya puso en marcha la difusión de la información sobre el proceso de registro y requisitos para este año. Se trata una de las principales apuestas sociales del gobierno capitalino para atender la pobreza por ingresos en la primera infancia.

La estrategia contempla un apoyo económico bimestral de mil 200 pesos dirigido a niñas y niños de 0 a 3 años con 10 meses que residan en la capital. La transferencia puede acumular hasta 7 mil 200 pesos en el año, distribuidos en seis ministraciones bimestrales, siempre que no se rebase el techo presupuestal.

La política pública, que inició su implementación en 2025, busca garantizar un ingreso mínimo en los hogares con menores en esta etapa crítica del desarrollo. Durante el ejercicio anterior alcanzó a 85 mil infancias en la Ciudad de México.

Para 2026, la meta es superar las 151 mil personas beneficiarias, dentro de una población potencial estimada en 357 mil 195 niñas y niños en ese rango de edad.

¿Cómo es el registro para el programa Desde la Cuna CDMX?

El registro al programa Desde la Cuna CDMX 2026 se realizará conforme a las reglas de operación que publique la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México en su portal oficial y en la página especial del programa.

El procedimiento contempla llenar una solicitud de incorporación proporcionada por personal operativo de la Dirección Ejecutiva para las Infancias y entregar la documentación requerida para su validación.

Posteriormente, la autoridad responsable revisará que se cumplan todos los criterios establecidos. Una vez aprobada la solicitud, la persona tutora será notificada sobre su incorporación al padrón de beneficiarios.

La inscripción está sujeta a disponibilidad presupuestal y a criterios de priorización, con énfasis en zonas con índice de desarrollo social bajo o muy bajo. La Dirección Ejecutiva para las Infancias acompañará los casos en los que exista algún error u omisión en la solicitud, con el fin de garantizar el acceso al derecho social.

¿Dónde están los módulos de registro para el programa Desde la Cuna?

Tomando en cuenta el último proceso de registro, los módulos de inscripción estarán distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de México, priorizando zonas con índices de desarrollo social bajo o muy bajo; habrá que estar atentos de las redes sociales del Gobierno de la CDMX para saber a partir de cuándo pueden acudir.

Los puntos de registro incluyen Centros PILARES, espacios UTOPÍAS, Ferias del Bienestar, edificios administrativos del Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, así como en algunos Mercados

El programa dará preferencia a familias que habiten en unidades territoriales con bajo y muy bajo índice de desarrollo social, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social vigente en la capital.

Requisitos programa Desde la Cuna 2026 en CDMX

Para acceder al apoyo económico de mil 200 pesos bimestrales en 2026 es indispensable que la persona solicitante sea madre, padre, tutora o tutor debidamente acreditado de una niña o niño dentro del rango de edad establecido y manifieste su interés en recibir el apoyo.

La niña o el niño debe tener entre 0 y 3 años con 10 meses al momento de la inscripción y residir en la Ciudad de México. Además, no se debe recibir otro apoyo de naturaleza similar dirigido a este mismo grupo de edad, como Mi Beca para Empezar.

Programa Desde la Cuna Los requisitos son similares a los de la convocatoria anterior

Desde la Cuna 2026: Documentos necesarios para la inscripción

En cuanto a la documentación, será necesario presentar copia del acta de nacimiento de la niña o niño y su CURP. Si la familia no cuenta con este documento, el personal del programa brindará acompañamiento institucional para facilitar su obtención.

La madre, padre o tutor deberá entregar una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio en la Ciudad de México y la solicitud de ingreso debidamente requisitada. Las reglas de operación establecen que ningún servidor público podrá exigir documentos adicionales a los previstos oficialmente.

Horarios de atención en módulos de atención

Las fechas y horarios de atención serán anunciados en los canales oficiales una vez que el proceso de incorporación se encuentre formalmente habilitado, pero por lo regular funcionan de 9:00 a 18:00 horas.