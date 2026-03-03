FIFA cancela el 40% de las reservaciones de hoteles a 100 días del Mundial 2026: ¿qué está pasando en la Ciudad de México?

A poco más de 100 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) sorprendió al sector hotelero de la Ciudad de México al cancelar 40% de las reservas.

De acuerdo con el director general de la Asociación de Hoteles de la ciudad, Alberto Albarrán Leyva, los motivos de la Federación aún son desconocidos.

De las más de 2,000 reservaciones que se habían hecho semanas atrás, casi la mitad fue eliminada por el propio organismo. En algunos hoteles, esto se tradujo a la cancelación de hasta 200 cuartos de forma repentina, incluso en aquellos ya con alta ocupación.

¿Qué significa esto para la ciudad y los aficionados mundialistas?

Con casi la mitad de habitaciones liberadas, el sector ahora tiene que replantear sus estrategias para acomodar la demanda real de turistas de cara al 11 de junio, fecha en que oficialmente inicia el Mundial 2026.

Hasta ahora, solo el 30% de las más de 63,000 habitaciones disponibles en aproximadamente 800 hoteles han sido reservadas, según los datos más recientes del sector. Esto significa que todavía hay espacio para sostener el impacto de la cancelación de la FIFA, aunque obliga al sector a cambiar sus métodos de comercialización y venta para atraer visitantes.

Según proyecciones de la firma Deloitte, se espera que la CDMX reciba al menos 836,000 turistas nacionales y extranjeros, mientras que otras estimaciones hablan de 1.5 a 2 millones de visitantes en el periodo del Mundial.

La estancia promedio estimada ronda las 1.8 noches, con costos que podrían ubicarse en los 350 dólares por noche en promedio, algo que genera expectativa tanto en hoteles como en agencias de turismo.

Momentos de tensión previos al arranque del Mundial 2026

Este no es el único reto que está enfrentando México en la cuenta regresiva mundialista:

Surgen quejas de aficionados por la carencia y altos precios de boletos y alojamiento , especialmente en los Estados Unidos

, especialmente en los Estados Unidos Autoridades de Guadalajara insisten en que la seguridad está garantizada en esa sede, pese a reportes recientes de incidentes violentos

en esa sede, pese a reportes recientes de incidentes violentos El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México admitió retrasos mínimos en remodelaciones clave rumbo al Mundial, aunque asegura estar listo a tiempo

Estas piezas del rompecabezas mundialista pintan un panorama de altas expectativas, retos logísticos y ajustes de última hora tanto para organizadores como para el sector turístico y aficionados.