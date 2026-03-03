Hallan muerta a Ana Karen, joven que desapareció tras subir a una mototaxi de app en Edomex Fue encontrada sin vida Ana Karen en el municipio de Metepec, tras ser vista por última vez cuando se subió a una moto en una app de transporte (Redes Sociales)

Fue encontrada sin vida Ana Karen en el municipio de Metepec, tras ser vista por última vez cuando se subió a una moto en una app de transporte. El presunto responsable de su muerte fue detenido.

Ana Karen Nute, quien desapareció el pasado sábado 28 de febrero, fue localizada sin vida este martes 3 de marzo en el municipio de Metepec en el Estado de México, a un costado de la carretera Toluca-Tenango, según lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Asimismo, la FGJEM informó esta tarde que fue detenido un hombre por su posible participación en la desaparición de Ana Karen en el municipio San Antonio la Isla.

Hallan sin vida a Ana Karen Nute en Metepec: lo que sabe del caso

Ana Karen Nute de 19 años de edad, desapareció el pasado sábado 28 de febrero, tras ser vista por última vez en el fraccionamiento Villas del Sauce en el municipio San Antonio La Isla en el Estado de México, cuando se subió a una moto de aplicación de transporte.

De acuerdo con diferentes reportes, la joven se habría subido al vehículo de transporte, cuando minutos después, la aplicación dio por terminado el viaje, perdiéndose comunicación con Ana Karen.

Una cámara de seguridad registró el último momento en el que Ana Karen fue vista con vida, cuando se subía a la moto que la transportaría a su hogar.

Desde la emisión de su ficha de búsqueda, las autoridades habrían iniciado con las investigaciones para dar con su paradero, hasta que este martes 3 de marzo su cuerpo fue localizado sin vida.

¿Quién es el detenido por la desaparición de Ana Karen?

Como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Ana Karen, la FGJEM informó que fue detenido Daniel “N”, conductor de motocicleta de transporte público de una plataforma digital.

De acuerdo con la Fiscalía General, Daniel “N” es investigado por su probable participación en los hechos que causaron la desaparición de Ana Karen el pasado 28 de febrero.