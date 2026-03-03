Incrementan apoyos a víctimas del delito hasta 4 mil pesos mensuales en Edomex

Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Feminicidio y Desaparición

Las autoridades del Estado de México comunicaron el incremento de recursos para los programas “Valentina y Canasta Alimentaria” para víctimas del delito de feminicidio y desaparición para su respectiva atención.

Las reglas de operación de los programas a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) de la Consejería Jurídica, y en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, establecen que el programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Feminicidio y Desaparición”, otorgará 3 mil pesos a víctimas y 4 mil a víctimas con alguna discapacidad, hasta en 12 exhibiciones.

Además, el gobierno estatal informó que apoyarán a personas víctimas de 18 y hasta 25 años que acrediten su continuidad académica y no estén en matrimonio.

Respecto a la canasta alimentaria para víctimas del delito de feminicidio y desaparición, el apoyo aumentó de 2 mil a 2 mil 200 pesos, monto que se otorgará durante un año para la consolidación del derecho a la alimentación. También incluirán un apoyo monetario a las personas adultas mayores de 60 años o más, de 3 mil pesos mensuales durante el ejercicio fiscal correspondiente.

El gobierno estatal igualmente difundió las reglas de operación del programa de Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio, a cargo de la CEAVEM, el cual entrega un apoyo económico en una sola exhibición que va de las 5 mil hasta las 15 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

A su vez, publicaron los lineamientos de operación del Fondo Estatal de Desaparición, a cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad, mecanismo que contempla la adquisición o arrendamiento del equipo y herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

