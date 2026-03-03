Marcha 8M 2026 en CDMX: horario, ruta y contingentes confirmados para el Día Internacional de la Mujer

La Marcha 8M 2026 en CDMX se realizará el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Diversas colectivas feministas han confirmado que la concentración iniciará desde el mediodía, mientras que el arranque del contingente principal está previsto por la tarde.

¿Cuándo y a qué hora es la Marcha 8M 2026 en CDMX?

Como cada año, miles de mujeres saldrán a las calles de la capital para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género. Autoridades capitalinas informaron que habrá acompañamiento institucional y un dispositivo de seguridad durante el recorrido.

La recomendación es llegar con anticipación, ubicar el contingente al que deseas integrarte y revisar posibles actualizaciones.

Ruta oficial de la Marcha 8M 2026

Este 2026, la movilización saldrá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, uno de los puntos más emblemáticos del movimiento feminista en la ciudad.

El trayecto contempla:

Salida desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan

que Luchan Avance por Paseo de la Reforma

Continuación por Avenida Juárez

Paso por Eje Central

Llegada al Zócalo de la Ciudad de México

La ruta mantiene el esquema de años anteriores y culminará en la Plaza de la Constitución, donde se prevé la lectura de posicionamientos y actividades simbólicas.

Se anticipan cortes viales desde temprana hora en Reforma y el Centro Histórico.

¿Cómo se organizan los bloques?

Uno de los puntos clave de la Marcha 8M es la organización interna de los contingentes. De acuerdo con la convocatoria difundida por colectivas:

Primeros contingentes: familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

familiares de víctimas de feminicidio y desaparición. Bloques intermedios: colectivas feministas organizadas.

colectivas feministas organizadas. Contingentes posteriores: mujeres en general, estudiantes y organizaciones civiles.

mujeres en general, estudiantes y organizaciones civiles. Al final: contingentes mixtos y aliados.

El objetivo es priorizar a quienes marchan por casos específicos y mantener la seguridad y un orden que facilite el avance del recorrido.

¿Qué seguridad habrá en la marcha del 8M?

El gobierno capitalino implementará un operativo especial con presencia de personal de seguridad y derechos humanos. También se prevé la instalación de módulos de atención médica y acompañamiento.

Habrá monitoreo del recorrido y resguardo de monumentos y edificios históricos ubicados en la ruta.

Las autoridades reiteraron que el derecho a la manifestación está garantizado.

¿Por qué la Marcha 8M es tan importante en la Ciudad de México?

La Marcha del 8 de marzo se ha consolidado como una de las movilizaciones más numerosas del país. Cada año coloca en el centro del debate temas como:

Violencia feminicida

Brecha salarial

Derechos reproductivos

Acceso a la justicia

Desapariciones de mujeres

La Glorieta de las Mujeres que Luchan se mantiene como símbolo de memoria y exigencia. Este 2026, la expectativa es alta y todo apunta a que la Marcha 8M en CDMX volverá a marcar agenda política y social.