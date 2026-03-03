Preparan brigadas forestales ante aumento de riesgo por temporada seca

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) pusieron en marcha acciones conjuntas de capacitación y coordinación dirigidas a fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales en Áreas Naturales Protegidas (ANP), barrancas y bosques urbanos de la capital, ante el inicio del periodo de mayor riesgo.

Las actividades están enfocadas en la profesionalización de brigadas forestales que operan en distintas zonas ambientales de la ciudad, con el propósito de mejorar los protocolos de seguridad, reducir riesgos para el personal operativo y garantizar una respuesta más eficiente frente a emergencias ambientales.

De acuerdo con información de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), actualmente existen 20 brigadas distribuidas en 27 Áreas Naturales Protegidas, 26 barrancas y 13 bosques urbanos. Estos equipos realizan labores preventivas principalmente entre octubre y junio, periodo en el que incrementa la probabilidad de incendios forestales.

Las acciones que desarrollan son el retiro de material vegetal combustible, mantenimiento de brechas cortafuego y recorridos permanentes de vigilancia. Durante el resto del año, las brigadas participan en jornadas de reforestación y en el mantenimiento de áreas recuperadas.

Como parte del fortalecimiento operativo, en febrero inició la capacitación correspondiente al Programa de Manejo del Fuego S-130 y S-190, impartido en coordinación con Conafor. Este programa forma parte de los estándares utilizados a nivel nacional e internacional para la formación de combatientes forestales y busca homologar procedimientos de actuación ante incendios.

La titular de la oficina de representación estatal de Conafor en la Ciudad de México, Esther Sandoval Palacios, señaló que realizar estas capacitaciones previo al periodo crítico permite que las brigadas cuenten con herramientas técnicas actualizadas para enfrentar posibles contingencias, tanto en la capital como en el resto del país.

Autoridades ambientales destacaron que la coordinación interinstitucional resulta clave para reducir tiempos de respuesta y mejorar la atención de incendios, especialmente en zonas ecológicas que además de funcionar como reguladores ambientales, concentran una parte importante de la biodiversidad nacional.

Según datos de Sedema, las áreas verdes protegidas de la capital albergan aproximadamente el 12 por ciento de la biodiversidad del país, por lo que su conservación es considerada prioritaria para el equilibrio ecológico y el bienestar urbano.

La capacitación cuenta con instructores con experiencia internacional en combate de incendios forestales, entre ellos José Alfredo Ramírez y Christian Camacho, integrantes de Conafor, así como Brian Ruiz, de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR).

Los especialistas han participado en misiones de apoyo en Estados Unidos, Canadá y Chile, donde colaboraron en estrategias de contención, eliminación de puntos de calor y apertura de brechas cortafuego.

Durante las sesiones se abordan temas como seguridad operativa, trabajo en equipo, evaluación de riesgos y técnicas para el control de incendios en distintos tipos de vegetación, con el objetivo de reforzar la preparación técnica del personal y disminuir accidentes durante las labores de combate.

Según Sedema, estas acciones forman parte del trabajo del Comité de Incendios Forestales de la Ciudad de México, en el que participan Sedema, Conafor, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y nueve alcaldías. El grupo opera bajo el Programa Estatal de Manejo del Fuego, mecanismo que establece protocolos de coordinación y atención conjunta ante emergencias forestales.

La estrategia busca priorizar tanto la protección de los ecosistemas como la seguridad de la población que habita cerca de zonas forestales o áreas naturales, especialmente durante la temporada seca, cuando aumentan las condiciones propicias para la propagación del fuego.