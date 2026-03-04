Arranca torneo “Mujeres Libres en el Fútbol” en la Ciudad de México

En un ambiente de entusiasmo, aplausos y mensajes a favor de la igualdad, el Gobierno de la Ciudad de México dio inicio al torneo femenil “Mujeres Libres en el Fútbol”, como parte del festival Tiempo de Mujeres 2026. El evento reunió a jugadoras, autoridades y familiares que celebraron la participación de niñas y mujeres en un deporte que durante muchos años les fue negado.

La jornada comenzó con la premiación del Rally Audiovisual Violeta, organizado por la Secretaría de Cultura a través de Procine. Este concurso buscó incentivar la creatividad y la imaginación de niñas y adolescentes, quienes realizaron cortometrajes relacionados con el fútbol y la participación femenina en este deporte.

Las ganadoras fueron Tlali Ameliaty Nieves Moreno, con el trabajo “Porque me gusta el fútbol”; Emilia de la Torre Galindo, con “Mamá yo sé que”; y Zoé Alejandra Fernández Torres, con “Tu aficionada número uno”. Las autoridades reconocieron su valentía para expresar sus sentimientos e ideas a través del cine. Además del reconocimiento, recibirán tablets como premio a su esfuerzo.

Posteriormente, se realizó la presentación oficial del torneo con la presencia de autoridades como Lucelena Aranda, directora general de Gestión Institucional y Cooperación Cultural de la Secretaría de Cultura; Liliana Onofre, subdirectora de Redes por la Igualdad en la Secretaría de las Mujeres; y Lourdes Cárcamo Munguía, subdirectora de Atención Técnica y Excelencia Deportiva del Instituto del Deporte.

Durante su intervención, Lucelena Aranda señaló que este torneo forma parte de un festival que incluye más de 100 actividades en más de 60 sedes de la capital, con la participación de mil 500 artistas. Explicó que el objetivo es dar mayor visibilidad a las expresiones creadas por mujeres en distintos ámbitos, incluido el deporte. “El talento no tiene género y las mujeres pertenecemos en las canchas”, expresó.

Por su parte, Liliana Onofre destacó que la participación femenina en el fútbol representa una transformación social importante. Mencionó que, según datos del INEGI, solo de tres a cuatro mujeres de cada diez tienen acceso al deporte, en comparación con cinco de cada diez hombres. Señaló que todavía existen estereotipos que minimizan el desempeño deportivo de las mujeres, por lo que eventos como este ayudan a cambiar esa visión.

En tanto, Lourdes Cárcamo afirmó que cada vez más mujeres están rompiendo barreras y abriendo camino para nuevas generaciones. Añadió que las participantes se convierten en embajadoras del deporte y promotoras de la paz en la ciudad.

Como parte del evento, se firmó el “Decálogo de la Paz por el Fútbol”, un compromiso para promover el respeto, la equidad y el juego limpio dentro y fuera de la cancha. Entre los puntos destacan impulsar una convivencia justa, cuidar los espacios deportivos y fomentar la solidaridad.

Para concluir el evento, se dio la patada inaugural que marcó el arranque oficial del torneo. Entre porras y fotografías conmemorativas, las jugadoras comenzaron esta competencia que busca no solo goles, sino también avanzar en la construcción de una ciudad más igualitaria.