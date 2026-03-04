Atizapán de Zaragoza, municipio con más obras que fortalecen los sistemas de educación

Pedro Rodríguez Villegas, Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, ha entregado arcotechos, aulas digitales y núcleos sanitarios, a distintas escuelas. Acciones que colocan a este municipio como el que ha realizado más obras que fortalecen los sistemas de educación con nuevas infraestructuras.

El alcalde realizó una visita a la escuela primaria “Emiliano Zapata” en compañía de la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Patricia Arévalo. Realizaron la entrega de un arcotecho, bajo el cual los estudiantes podrán realizar actividades de una forma más cómoda, segura y digna sin importar los pronósticos climáticos.

Anteriormente, en esta misma primaria se han entregado tres obras, que permiten a dicha institución crecer y otorgar clases más optimas para todo la comunidad estudiantil.

Agradeció el esfuerzo que realizan las autoridades municipales y escolares para lograr los objetivos que fortalezcan al sistema escolar en Atizapán de Zaragoza y reafirmó su compromiso para seguir trabajando en favor de la comunidad académica.