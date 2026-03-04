CDMX y sus 16 alcaldías acuerdan estrategia conjunta para preparar el Mundial 2026

La Ciudad de México formalizó la instalación del Gabinete de Coordinación entre el Gobierno capitalino y las 16 alcaldías para organizar los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026. El mecanismo buscará articular acciones en seguridad, infraestructura urbana, turismo y programas sociales.

“El Mundial requiere una ciudad organizada y preparada. Este gabinete será un espacio estratégico de trabajo permanente entre los distintos niveles de gobierno para recibir a millones de visitantes”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el Museo de la Ciudad de México.

El nuevo órgano sesionará inicialmente cada 15 días y aumentará su frecuencia conforme se acerque el torneo, con el objetivo de dar seguimiento a acciones específicas en cada demarca

CDMX y sus 16 alcaldías acuerdan estrategia conjunta para preparar el Mundial 2026

ción.

Coordinación territorial

El gobierno capitalino planteó que la preparación para el Mundial no se limitará al entorno del estadio sede, sino que abarcará toda la ciudad mediante intervenciones urbanas, recuperación de espacios públicos y mejoras en servicios.

Clara Brugada explicó que las alcaldías deberán presentar planes territoriales que incluyan mantenimiento urbano, atención a zonas turísticas y promoción de actividades deportivas comunitarias.

“Tenemos que trabajar con objetivos conjuntos para que el Mundial se lleve a cabo en las mejores condiciones”, señaló.

Las acciones mencionadas fueron obras hidráulicas preventivas ante la temporada de lluvias —que coincidirá con el torneo—, labores de desazolve en puntos críticos y proyectos de movilidad y espacio público.

La mandataria indicó que la capital llegará al evento con un amplio paquete de infraestructura en ejecución: rehabilitación de mercados públicos, renovación de escuelas, mejoras en vialidades y más de 500 obras relacionadas con agua y drenaje.

También se anunció la modernización del Tren Ligero, la mejora de la Línea 2 del Metro y la ampliación de rutas de electromovilidad, además de intervenciones urbanas en corredores turísticos como el Centro Histórico, Xochimilco, Garibaldi, Zona Rosa y Coyoacán.

“El objetivo es que el Mundial deje beneficios permanentes para quienes viven aquí, no sólo para quienes nos visitan”, indicó.

CDMX y sus 16 alcaldías acuerdan estrategia conjunta para preparar el Mundial 2026

Seguridad y ordenamiento, prioridades del operativo

Otro eje será la estrategia de seguridad, que contempla operativos antes, durante y después de cada partido, así como vigilancia aérea, ciberseguridad e intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales.

Según datos presentados durante el acto, los delitos de alto impacto han disminuido 58 por ciento desde 2019 y 13 por ciento respecto a 2024, mientras que el homicidio doloso registra una reducción de 46 por ciento frente a cifras de hace seis años.

“Recibimos el Mundial en uno de los mejores momentos de seguridad pública de la ciudad”, aseguró Clara Brugada al destacar la existencia de más de 135 mil videocámaras, 90 mil policías capacitados y miles de patrullas en operación.

La estrategia también contempla el ordenamiento del comercio en vía pública y la recuperación de espacios urbanos en zonas de alta concentración turística, particularmente en el Centro Histórico y los alrededores del estadio.

Además, el gobierno capitalino anunció que presentará una agenda de derechos humanos vinculada al evento, con campañas contra la discriminación, la trata de personas y la xenofobia.

“Queremos un Mundial con derechos plenos, sin racismo ni exclusión”, expresó la mandataria.

CDMX y sus 16 alcaldías acuerdan estrategia conjunta para preparar el Mundial 2026

Alcaldías buscan aprovechar la vitrina internacional

Alcaldes y alcaldesas coincidieron en que el torneo representa una oportunidad para proyectar la diversidad cultural y turística de cada demarcación.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, recordó la tradición mundialista de la ciudad y aseguró que la capital tiene experiencia como anfitriona de eventos globales.

“Los ojos del mundo estarán puestos en nosotros y vamos a demostrar nuevamente que sabemos organizarnos y recibir bien a quienes nos visitan”, dijo.

Añadió que la coordinación institucional permitirá atender movilidad, seguridad y servicios urbanos en torno al estadio y zonas aledañas.

Por su parte, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, destacó que las obras impulsadas con motivo del Mundial beneficiarán principalmente a la población local.

“Sí, nos preparamos para miles de visitantes, pero sobre todo para mejorar la infraestructura social y urbana de nuestras colonias y pueblos”, afirmó.

También consideró que el torneo permitirá visibilizar espacios culturales y naturales fuera de los circuitos turísticos tradicionales.

“Es momento de que cada alcaldía brille y muestre su riqueza cultural, gastronómica e histórica”, señaló.

Festivales, deporte comunitario y experiencia turística

Como parte de la agenda paralela, el gobierno capitalino anunció festivales futboleros en el Zócalo y en distintas alcaldías, torneos comunitarios, rodadas ciclistas, actividades culturales y eventos masivos que buscarán involucrar a la población más allá de los partidos.

Las iniciativas abarcan la realización de la clase de futbol más grande del mundo, con la intención de obtener un Récord Guinness, además de un desfile mundialista y actividades culturales vinculadas al torneo.

La ciudad también prepara herramientas tecnológicas para visitantes, como un chatbot turístico multilingüe que ofrecerá información sobre rutas culturales, museos, gastronomía y eventos.

Clara Brugada afirmó que la intención es que el Mundial se viva desde las calles y no únicamente en los estadios.

“Queremos que sea un Mundial protagonizado por la gente, con juego limpio y una sociedad justa”, sostuvo.

A poco menos de cien días del arranque del torneo, autoridades capitalinas coincidieron en que el reto principal será mantener la coordinación política y operativa entre niveles de gobierno para responder a la expectativa internacional que implicará recibir a millones de personas en la capital del país.