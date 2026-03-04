Cierres en la México-Puebla por obras del Trolebús Chalco-Santa Martha: horarios y tramos afectados

Las autoridades informaron que la autopista México-Puebla tendrá cierres y desvíos en los próximos días debido a los trabajos de construcción del Trolebús Chalco-Santa Martha, proyecto de transporte que conectará el oriente del Estado de México con la Ciudad de México.

De acuerdo con lo anunciado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), las maniobras implicarán afectaciones temporales a la circulación, principalmente en dirección hacia Puebla.

Fechas y horarios de los cierres

Miércoles 4 de marzo de 2026:

Las maniobras iniciarán a partir de las 19:00 horas.



Se desviará la circulación hacia los carriles centrales para permitir los trabajos.

Jueves 5 de marzo de 2026:

Habrá un cierre total temporal de la circulación entre las 00:00 y la 01:00 horas.



Las labores se extenderán hasta aproximadamente las 05:00 de la mañana.

Tramos afectados

Los cortes se concentrarán en el kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, a la altura de la zona conocida como La Virgen/La Caldera, donde se realizará el montaje de estructuras relacionadas con la obra del trolebús.

La afectación será principalmente en los carriles con dirección a Puebla, por lo que se prevé reducción de carriles y tránsito lento durante la noche y madrugada.

Recomendaciones y vías alternas

Ante los cierres, se recomienda anticipar tiempos de traslado y manejar con precaución. Como opciones alternas, los automovilistas pueden considerar la Carretera Federal México-Puebla (vía libre), la Calzada Ignacio Zaragoza o incorporarse más adelante a la autopista para evitar la zona de obras.

Para información en tiempo real, CAPUFE mantiene disponible el número 074 y sus canales oficiales de comunicación.