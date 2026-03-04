Ecatepec reduce violencia de género y sale de lista nacional de municipios con más feminicidios

Activación Violeta

Ecatepec dejó de figurar entre los diez municipios del país con mayor incidencia de feminicidios, al tiempo que registró una disminución del 29 por ciento en delitos de violencia sexual, de acuerdo con información proporcionada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss. Durante su conferencia de prensa semanal, la edil atribuyó estos resultados al fortalecimiento de políticas públicas focalizadas en la prevención de agresiones contra las mujeres. Destacó que por años esta demarcación fue “referencia nacional de violencia”, pero hoy comienza a serlo por la tendencia a la baja en estos crímenes.

Como parte de las acciones para mantener y profundizar estos avances, la administración municipal pondrá en marcha por segundo año consecutivo la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas”. La iniciativa contempla la adhesión de más de un centenar de transportistas, quienes participarán en un esquema de prevención y denuncia contra el acoso y otras manifestaciones de violencia que pudieran presentarse al interior de las unidades. La alcaldesa enfatizó que las mujeres del municipio no están solas y las instó a utilizar las herramientas disponibles: “Si viven acoso en el transporte, si enfrentan violencia en su entorno, si necesitan ayuda, denuncien. Escaneen los códigos QR, acérquense a un Punto Violeta y activen la Red Violeta desde su teléfono”.

La seguridad en el transporte público constituye uno de los ejes prioritarios de la estrategia, pues ocho de cada diez mujeres ecatepenses manifestaron sentirse inseguras al viajar en estos servicios. Para atender esta problemática, se implementará el operativo Transporte Seguro, que incluirá presencia permanente de autoridades tanto en unidades como en paraderos. Este despliegue forma parte de la estrategia federal de seguridad y se realiza en coordinación con elementos de la Marina, bajo el esquema del Mando Unificado Zona Oriente. Adicionalmente, se instalarán puntos violeta para brindar atención y apoyo a quienes lo requieran.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno local presentó la agenda conmemorativa “#8M Ecatepec. Por la vida y la dignidad de las mujeres”, que contempla una serie de actividades culturales, deportivas, de salud y formativas. El acto central será el banderazo de salida a la campaña en el transporte público, considerado por las autoridades como “uno de los principales focos de miedo para las mujeres”. La programación incluye presentaciones artísticas y busca generar espacios de reflexión y participación ciudadana en torno a la igualdad de género.

Cisneros Coss hizo un llamado a la población para dejar de normalizar la violencia y trabajar en la erradicación del acoso en todas sus formas. “Merecemos vivir en espacios seguros y que nuestras hijas viajen sin miedo”, expresó la presidenta municipal, quien recordó que Ecatepec fue durante mucho tiempo sinónimo de abandono para las mujeres. Subrayó la importancia de transformar esta realidad mediante la participación activa de la comunidad y la corresponsabilidad institucional.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, Edgar Machado Peña, informó que 58 mil 737 mujeres se han registrado en la aplicación Red Violeta, herramienta digital que ha permitido brindar 38 mil 796 atenciones. Detalló que, a través de este sistema, se han realizado 101 operativos violeta y se ha brindado apoyo a 240 víctimas de violencia de género. También se han impartido 13 talleres de defensa personal dirigidos específicamente a mujeres, con el objetivo de dotarlas de herramientas para su protección.