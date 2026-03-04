Fan Festival en el Zócalo CDMX: fechas, horarios y actividades para ver el Mundial FIFA 2026 gratis

Fan Festival 2026 Aficionados nacionales e internacionales podrán disfrutar de los 104 partidos de Copa del Mundo en el Zócalo de la CDMX a partir del 11 de junio.

El ambiente mundialista comienza a sentirse con mayor fuerza y a falta de menos de cuatro meses, la Ciudad de México anunció el Fan Festival en el Zócalo Capitalino. Millones de personas podrán reunirse en la plancha central para disfrutar de los partidos de la Copa del Mundo de forma totalmente gratuita. Esto es lo que tienes que saber.

¿Qué es el Fan Festival del Mundial 2026 en CDMX?

El FIFA Fan Festival es la plataforma oficial de entretenimiento público creada por la FIFA y las ciudades anfitrionas para que aficionados sin boleto puedan reunirse, vibrar con el ambiente mundialista y seguir los partidos en pantallas gigantes con sonido profesional. Para el Mundial 2026, que se llevará a cabo entre 11 de junio y 19 de julio, la Ciudad de México será una de las sedes del Fan Festival en el corazón de su Centro Histórico.

💚⚽️❤️ pic.twitter.com/hfADE1wSk1 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 4, 2026

La propuesta del Fan Festival va más allá de las transmisiones televisivas. El formato apunta a crear un ambiente familiar y seguro, en el que no se permitirá la venta de alcohol dentro de la plaza principal, y donde se buscará proteger la celebración para todas las edades.

Además, la agenda de la Ciudad de México incluye actividades culturales y de entretenimiento vinculadas al Mundial como conciertos de bienvenida y eventos previos al torneo bajo el concepto “México Vibra” en otras sedes de la capital.

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México, Centro Histórico.

Zócalo de la Ciudad de México, Centro Histórico. Fechas : Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, durante todo el Mundial.

: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, durante todo el Mundial. Transmisión: Se proyectarán los 104 partidos de la Copa del Mundo en una pantalla LED de aproximadamente 510 metros cuadrados, la más grande entre las sedes del Fan Festival en los tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá).

Se proyectarán los 104 partidos de la Copa del Mundo en una pantalla LED de aproximadamente 510 metros cuadrados, la más grande entre las sedes del Fan Festival en los tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá). Acceso: Gratuito para el público; no se cobrará entrada para ver los partidos en la plaza.

El espacio funcionará como un estadio abierto al aire libre, con capacidad de reunirse con miles de aficionados diariamente. Las autoridades estiman una asistencia acumulada de hasta 2.2 millones de personas a lo largo de los 39 días de actividades futboleras.

¿Cómo participar en el Fan Festival del Mundial CDMX en el Zócalo?

La entrada al Fan Festival es gratuita y libre para cualquier aficionado interesado en vivir la fiesta mundialista desde el Zócalo. Aunque no se requiere boleto físico, los organizadores han sugerido registro previo a través de la plataforma oficial de la FIFA para controlar el acceso y facilitar la logística del evento.