Incendio en casa habitación de Texcoco

Incendio en Texcoco

En una habitación de la calle Fray Pedro de Gante, ubicado en el centro de Texcoco, el personal de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, atendieron un incendio que no registró personas lesionadas.

La posible causa del incendio se cree que pudo haber sido una veladora o un corto circuito. Aún se están haciendo las investigaciones correspondientes para poder verificarlo.

El Subdirector Operativo de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica PrehospitalariaRubén Mata Delgado, comentó que gracias a la rápida intervención de los elementos del cuerpo de bomberos, el incendio fue sofocado antes de que se pudiera propagar a otras habitaciones o viviendas de la zona.Únicamente se le tuvo que brindar atención a una persona mayor a causa de una crisis nerviosa que sufrió.

Por su parte, el Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez se puso en contacto con la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, con el objetivo de corroborar como se encontraban los vecinos de la zona. De igual manera se revisaron, de manera inmediata, los posibles daños estructurales del domicilio, para así poder garantizar la seguridad de sus ocupantes.

Una vez apagado el incendio, los elementos del cuerpo de bomberos se quedó en la remoción de escombros, al tanto que del área de gestión integral de riesgos se encargó de verificar las condiciones de seguridad del domicilio. Esto para poder valorando daños estructurales de la construcción.