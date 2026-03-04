Marchas, bloqueos y movilizaciones HOY miércoles 4 de marzo en CDMX: esto es todo lo que tienes que saber sobre los puntos críticos de tráfico

Este miércoles 4 de marzo de 2026, varias marchas, bloqueos y manifestaciones se han registrado desde tempranas horas en distintas alcaldías de la Ciudad de México, lo que ha complicado la movilidad en arterias principales de la capital.

Las movilizaciones se concentran principalmente en zonas como:

Benito Juárez

Tlalpan

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Centro Histórico

Generando avances lentos o cierres temporales en la circulación vial, lo que originó que las autoridades capitalinas publicaran los reportes más actualizados para que quienes se desplacen en auto o transporte público tomen precauciones y planeen sus rutas con tiempo.

Principales puntos de afectación vial hoy

Desde muy temprano este miércoles se llevaron a cabo protestas sociales, con marchas que avanzan hacia dependencias gubernamentales y el Zócalo capitalino, lo que ha afectado vialidades principales de la ciudad.

Entre las demandas de los manifestantes destacan temas como mejoras salariales, justicia para víctimas, cumplimiento de compromisos gubernamentales y derechos laborales, lo que explica la diversidad de agrupaciones presentes en las calles.

Además de las marchas, bloqueos en calles estratégicas continúan impactando la movilidad en distintas alcaldías de CDMX.

En específico, hay registros de cierres parciales y paros vehiculares que puedes encontrar reflejados en los monitoreos oficiales de tránsito.

Vialidades bloqueadas hoy miércoles 4 de marzo de 2026

07:00 horas: Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn, rumbo a lugar sin definir, alcaldía Álvaro Obregón.

07:00 horas: Moneda y Correo Mayor, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

07:30 horas: Bahía de San Hipólito 22, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

07:30 horas: Calzada Acoxpa y Avenida Canal de Miramontes, colonia Narciso Mendoza, alcaldía Tlalpan.

09:00 horas: Jaime Nunó 155, colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero.

10:00 horas: Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas: Avenida Reforma 50, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.

10:45 horas: Avenida Juárez 50, colonia Centro Histórico, rumbo a Plaza de la Constitución 2, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas: Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

12:30 horas: Plaza de la Constitución 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas: Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

18:30 horas: Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

20:00 horas: Eguía, colonia San Miguel Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

20:00 horas: Canal de Miramontes 2762, colonia Jardines de Coyoacán, rumbo a Avenida de los Compositores s/n, alcaldía Miguel Hidalgo.

Consejos para moverte hoy sin tanto estrés

Aquí unas recomendaciones para minimizar el impacto de estas movilizaciones: