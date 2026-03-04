Naucalpan, de los últimos lugares al top cinco en aprobación ciudadana en un año

Isaac Montoya Márquez

El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, se ubicó en la quinta posición entre los 150 alcaldes evaluados en el Ranking Mitofsky correspondiente a febrero de 2026, al alcanzar un 57.2 por ciento de aprobación ciudadana. Este resultado contrasta de manera significativa con la evaluación obtenida por su antecesora en febrero de 2025, cuando el municipio se encontraba en el lugar 139 con apenas 36.6 por ciento de respaldo popular. En un solo año de gestión, el edil logró escalar 134 posiciones en la medición nacional.

Con estos números, Montoya Márquez se coloca no solo dentro de los cinco presidentes municipales mejor evaluados del país, sino también como el primer lugar entre los alcaldes del Estado de México. El ascenso en las encuestas refleja, según el gobierno local, una administración cercana a la gente y con resultados tangibles en distintos rubros. En materia de obra pública, por ejemplo, se han realizado más de 150 intervenciones en un año, entre las que destacan la rehabilitación de un tramo de Periférico Norte con concreto hidráulico, así como las avenidas Minas Palacio y Luis Donaldo Colosio, entre otras vialidades primarias.

Otro de los ejes que ha impulsado el aumento en la aprobación es la atención al problema del agua. La administración actual puso en marcha un plan hídrico maestro orientado a reducir la dependencia del Sistema Cutzamala, que en la gestión pasada llegó a representar hasta el 75 por ciento del abasto. Actualmente se desarrolla una reingeniería hídrica a través de once obras con una inversión superior a los 87 millones de pesos, con el objetivo de garantizar que el líquido llegue a más hogares y renovar una infraestructura considerada por las autoridades como obsoleta y abandonada.

En el ámbito de la seguridad, el gobierno municipal reportó la adquisición de 250 nuevas patrullas y herramientas tecnológicas de última generación, un hecho sin precedentes en la historia de Naucalpan, de acuerdo con el alcalde. A esta acción se suma la construcción de un nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que estará conectado con más de 600 cámaras de videovigilancia que se instalan en distintos puntos del territorio municipal. Hasta el momento, también se han colocado más de 300 alarmas vecinales del programa REMUS.

Como parte de la estrategia para reconstruir el tejido social y reducir la incidencia delictiva, se han llevado a cabo más de mil operativos de seguridad en el marco de la Estrategia Operativa Oriente, en coordinación con los tres órdenes de gobierno a través de las llamadas Mesas de Paz. Estas acciones se complementan con programas de recuperación de espacios públicos, entre los que figuran más de 50 “Huellas de la Transformación” en diversas comunidades y la puesta en marcha de diez “Senderos Seguros y Luminosos” durante 2025, lo que ha permitido rehabilitar más del 40 por ciento de las áreas comunes.

La evolución en la aprobación del alcalde ha sido constante desde el inicio de su mandato. En abril de 2025 alcanzó el lugar 94 con 47.1 por ciento; para junio subió al puesto 48 con 51.1 por ciento; en agosto llegó al sitio 18 con 53.3 por ciento; en octubre escaló al décimo lugar con 54.6 por ciento; y en diciembre se posicionó en el octavo sitio con 54.4 por ciento. Solo del cierre de 2025 al primer bimestre de 2026, Montoya Márquez incrementó su respaldo en 2.8 puntos porcentuales, al pasar de 54.4 a 57.2 por ciento.

El ascenso sostenido en el ranking Mitofsky es interpretado por el gobierno local como un reconocimiento al trabajo territorial, la cercanía con la población y la implementación de políticas públicas orientadas a recuperar el bienestar de las comunidades. Las autoridades destacan que estos avances reflejan el impacto de una administración que ha priorizado la obra pública, la seguridad, los servicios públicos y la atención directa en las colonias, colocando en el centro de las decisiones a la ciudadanía.

En la evaluación específica de alcaldes emanados de Morena, Isaac Montoya se colocó en el tercer lugar a nivel nacional, lo que lo consolida como uno de los referentes mejor calificados dentro de su partido. Con resultados medibles y un respaldo ciudadano en aumento, la administración de Naucalpan busca mantener la tendencia positiva y posicionar al municipio como un ejemplo de transformación en el contexto estatal y nacional.