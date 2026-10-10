FUCAM y Airbnb ofrecen hospedaje gratuito a mujeres con cáncer de mama en CDMX

Recepción de pacientes en el FUCAM Recepción de pacientes en el FUCAM (La Crónica de Hoy)

La Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM A.C.) y Airbnb.org, fundación creada por Airbnb, anunciaron una alianza para brindar hospedaje gratuito a mujeres con cáncer de mama que necesitan trasladarse a la Ciudad de México para recibir tratamiento médico.

El apoyo está dirigido a pacientes de FUCAM y sus acompañantes y es con el objetivo de reducir los gastos que enfrentan las pacientes durante su atención médica; el alojamiento se asigna de acuerdo con las necesidades de cada familia y la cercanía con el hospital, mientras que Airbnb.org cubre el costo total de las estancias.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Ciudad de México concentra más del 40% de las instituciones de salud de alta especialidad, lo que lleva a miles de familias de otros estados a viajar para recibir tratamientos oncológicos, trasplantes o cirugías complejas; para muchas familias, los gastos de alojamiento y transporte se suman al costo del tratamiento, lo que puede representar una carga económica significativa.

De acuerdo con el Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario de 2025, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común entre las mujeres en México y la principal causa de muerte por esta enfermedad en el país, en 2022, se registraron alrededor de 31 mil nuevos casos y más de 8 mil muertes.

“Para muchas de nuestras pacientes, trasladarse a la Ciudad de México representa un esfuerzo enorme, tanto económico como emocional. Esta alianza nos permite atender una necesidad muy concreta: ofrecerles un lugar cómodo y digno donde puedan descansar durante una etapa que ya es suficientemente difícil”, señaló María Luisa Guisa Ortega, directora general de FUCAM.

Entre las beneficiarias se encuentra Elizabeth Cordero, quien viajó desde Huajuapan de León, Oaxaca, para someterse a una mastectomía en el hospital de la fundación. Debido a que la cirugía y la recuperación requerían varios días de permanencia en la capital, el costo del alojamiento representaba un obstáculo económico.

Con ocho noches de hospedaje cerca del hospital, cubiertas por Airbnb.org, Elizabeth pudo realizarse la operación.

“Venir de Oaxaca a operarme parecía imposible. No era el viaje, era quedarme: no tenía cómo pagar tantos días en la ciudad. Tener un lugar tranquilo a unos minutos del hospital fue lo que hizo posible la cirugía”, relató.

Otro caso es el de Columba Teresita, originaria de Ecatepec, Estado de México, quien recibió apoyo para una estancia de 18 noches que le permitió acudir a 15 sesiones de radioterapia; la paciente informó que los traslados desde su domicilio hasta FUCAM implicaban varias horas de viaje, además de gastos que dificultaban la continuidad de su tratamiento.

Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org, señaló que el objetivo es evitar que encontrar dónde quedarse se convierta en una preocupación adicional para las personas que deben viajar por motivos médicos.

La alianza se integra al programa de Estancias Médicas Gratuitas de Airbnb.org, que ofrece alojamiento temporal a familias que se trasladan a la Ciudad de México para recibir atención especializada que no está disponible en sus lugares de origen.

En mayo de 2026, Airbnb.org anunció una inversión de 20 millones de pesos para ampliar este programa en México durante tres años, con una proyección aproximada de 12 mil noches de alojamiento para familias que requieren atención médica.

El anuncio se da en el mes de concientización sobre el cáncer de mama, y pone el foco en una de las dificultades que enfrentan las pacientes; además del tratamiento, deben cubrir transporte y alojamiento cuando necesitan atenderse lejos de sus hogares.