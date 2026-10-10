Tras agresiones de personas trans, Rojo De la Vega presentará denuncia, “esto no quedará impune”

Peronas trans cometieron actos vandálicos en la alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dio a conocer que denunciará ante las autoridades correspondientes a las personas trans que agredieron a golpes a trabajadores de la demarcación y causaron daños a las instalaciones.

A través de redes sociales, la edil dejó claro que siempre ha respetado y escuchado las demandas de quienes protestan, pero rechaza y condena la violencia.

La alcaldesa detallo que un grupo de manifestantes llegó a la sede de la alcaldía con palos y piedras y agredió al personal que se encontraba trabajando, ello, pese a que las personas fueron recibidas desde el inicio por integrantes del área jurídica y otras áreas de la administración, quienes escucharon sus peticiones antes de que comenzaran los destrozos.

“A quienes en esta tarde llegaron a la alcaldía de Cuauhtémoc a golpear, lastimar a nuestro personal, destruir nuestras instalaciones. Les digo con toda claridad, con violencia, nada”, expresó.

“A mi equipo, cuentan conmigo, no están solos, no están solas. No voy a permitir que esto quede impune”.

Rojo de la Vega sostuvo que las personas que se manifestaron comenzaron a romper ventanas, ingresar a oficinas, destruir equipos y llevarse computadoras, “destruyeron todo lo que encontraron a su paso”.

También señaló que se encendió fuego en la explanada de la demarcación y que la Policía Auxiliar intervino inicialmente para apagarlo y evitar que la situación continuara escalando.

La alcaldesa afirmó que los daños alcanzaron distintas áreas del inmueble, incluso destruyeron el espacio destinado a las madres buscadoras; también lamentó que fuera destruido el corazón donde se recolectan tapitas para apoyar a niñas y niños con cáncer.

Uno de los principales señalamientos de la edil fue la agresión física contra personal de la alcaldía, trabajadoras y trabajadores fueron golpeados. Algunas personas recibieron golpes en la cabeza y otras fueron derribadas al suelo.

“Como alcaldesa, tengo la responsabilidad de cuidarlos, de defenderlos y lo voy a hacer hoy y siempre”, afirmó.

La funcionaria también agradeció la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para recuperar el orden en las instalaciones.

Cuestiona las demandas de las manifestantes

En su declaración, Rojo de la Vega señaló que las personas que acudieron a la alcaldía solicitaron apoyos de vivienda y preguntaron por terrenos vacíos o abandonados que, querían para su comunidad.

La alcaldesa consideró que esas peticiones no correspondían al motivo de la protesta ni son asuntos que puedan resolverse directamente desde la demarcación.

“Desde el primer momento fueron recibidas... se les escuchó, pero sus peticiones ni siquiera tenían relación con el motivo de su protesta. Pedían vivienda, pedían saber dónde están los terrenos vacíos y abandonados para dárselos a su comunidad. Temas que nada tienen que ver con la alcaldía”, declaró.

Defiende programa de apoyo a la comunidad trans

Rojo de la Vega lamentó el comportamiento de las personas trans pese a que la alcaldía Cuauhtémoc es la única en la Ciudad de México que cuenta con un programa de apoyo económico para la salud dirigido a integrantes de estas comunidades y sostuvo que algunas de las personas que participaron en la movilización son beneficiarias.

“A ese grupo aislado de mujeres trans, les digo, respeto, como siempre lo he hecho, sus demandas. Y siempre las hemos escuchado. Pero rechazo y condeno la violencia venga de donde venga”, declaró.

La edil insistió en que ninguna demanda justifica las agresiones contra otras personas y defendió las acciones de su administración en materia de protección de derechos.

Anuncia denuncias y pide investigar posible organización de los ataques

Tras los hechos, la alcaldesa anunció que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía para que se investigue quiénes golpearon al personal, quiénes destruyeron las instalaciones y si hubo personas que organizaron o estuvieron detrás de las agresiones.

“Quienes participaron en estas agresiones tendrán que responder ante la ley”, advirtió.

La alcaldesa concluyó que su administración continuará atendiendo las demandas de la población, pero advirtió que no permitirá que las agresiones denunciadas queden impunes.

“En Cuauhtémoc caben todas las causas, caben todas las voces, pero jamás la violencia, ni mucho menos la impunidad”, sostuvo.