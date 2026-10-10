DiDi y la alcaldía Miguel Hidalgo colaboran en pro del Instituto de Perinatología

La alcaldía MH y DiDi suman esfuerzos en pro del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”

La alcaldía Miguel Hidalgo y la plataforma DiDi sumaron esfuerzos en beneficio del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”, una de las principales instituciones de salud en México especializada en la atención de mujeres durante el embarazo, parto y posparto, así como de recién nacidos.

Gracias a la colaboración se donaron 13 bancas para el área de urgencias, dos estaciones de carga para dispositivos móviles y 200 cupones para viajes gratuitos destinados al personal médico del INPer, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El titular de la demarcación, Mauricio Tabe, destacó que la participación de empresas privadas puede contribuir a atender necesidades de pacientes, familiares y trabajadores de los centros hospitalarios.

Tabe también destacó las acciones realizadas por la alcaldía en los alrededores del centro hospitalario, entre ellas trabajos de poda de árboles, rehabilitación de banquetas y reforzamiento del alumbrado público.

Destacó que los trabajos en el entorno del instituto forman parte de las acciones de la demarcación para mejorar las condiciones de acceso y tránsito de quienes acuden a recibir atención médica.

“Lo hacemos encantados de la vida, porque estamos para servir a nuestros vecinos”, afirmó.

Vicente Roqueñi, director de DiDi para América Latina, señaló que la movilidad está vinculada con el acceso a los servicios de salud. De acuerdo con datos de la plataforma, uno de cada 10 viajes realizados en la aplicación tiene como origen o destino un hospital, según el estudio “Así se Mueve México”, elaborado junto con la consultora Kantar.

La directora general del INPer, Ana Arteaga Gómez, agradeció el apoyo de la alcaldía para atender problemas en los alrededores del instituto, entre ellos el alumbrado público, la poda de árboles y la rehabilitación de banquetas.

Explicó que estas intervenciones son relevantes para la seguridad de quienes trabajan en el hospital, que brinda atención las 24 horas.