Pavimentan calle en Ecatepec tras 28 años de espera de los vecinos

Después de 28 años de espera, habitantes de la Tercera Cerrada de Rubén Darío, ubicada en la colonia Benito Juárez Cuarta Sección, en la zona de Tulpetlac, finalmente cuentan con una calle pavimentada, gracias al programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, impulsado por el gobierno municipal que encabeza Azucena Cisneros Coss.

La alcaldesa inauguró la vialidad y reconoció el esfuerzo de las familias que participaron en los trabajos para mejorar las condiciones de su comunidad, principalmente de las mujeres que se organizaron para hacer realidad una obra que durante años habían solicitado a distintas administraciones municipales. Durante el evento, Cisneros Coss señaló que la pavimentación fue resultado de la participación de los habitantes y del trabajo conjunto con el gobierno municipal “Sé que lo que hicieron en esta calle, que quedó maravillosa, es el resultado de un esfuerzo impresionante, que estaba deshecha y, otra vez, puras mujeres”, expresó.

La presidenta municipal destacó que el programa Mano a Mano permite que las autoridades y la población colaboren para atender las necesidades de las colonias, mediante un esquema en el que el gobierno aporta los materiales y los vecinos participan con la mano de obra. Asimismo, reconoció la organización de las mujeres de la comunidad, quienes formaron un Comité de Obra para dar seguimiento a los trabajos. Este grupo estuvo integrado por Adelina Santiago Vázquez, Guadalupe Vega, Estefanía Muñoz e Imelda Cruz Hernández, con el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana y la Delegación local.

La alcaldesa también hizo un llamado a mantener la participación de hombres y mujeres en las acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en Ecatepec. Por su parte, los vecinos explicaron que durante casi tres décadas solicitaron la pavimentación de la calle sin obtener una respuesta favorable de gobiernos anteriores. La falta de pavimento dificultaba el tránsito y mantenía la vialidad en malas condiciones.

Carmen Sánchez Ramírez, habitante de la zona, relató que las familias realizaron diferentes peticiones durante años para conseguir la obra, pero no habían logrado que se atendiera su solicitud “Aquí tenemos 28 años viviendo y hasta ahora nos apoyaron con la pavimentación de nuestra calle. Prácticamente administraciones que nunca nos apoyaron, se estuvo metiendo siempre, se estuvo pidiendo el apoyo, se metían peticiones y pues no, siempre nos daban negativas”, comentó. De acuerdo con Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, la vialidad tiene una longitud de 122.5 metros lineales y para su pavimentación se utilizaron 882 metros cuadrados de concreto hidráulico.

Además de la superficie de rodamiento, los trabajos incluyeron la construcción de guarniciones y banquetas, con espacios destinados a la colocación de árboles y plantas. De esta manera, la intervención también permitió mejorar la imagen de la calle y dejar áreas para la vegetación. Durante la inauguración, Cisneros Coss destacó que las familias aprovecharon estos espacios para plantar árboles frutales, entre ellos limones, guayabas y nísperos. La alcaldesa señaló que la presencia de vegetación en las viviendas refleja el interés de los habitantes por cuidar su entorno. La pavimentación forma parte de las acciones municipales que buscan mejorar la infraestructura urbana mediante la colaboración entre autoridades y ciudadanía, particularmente en comunidades que durante años han solicitado servicios y obras públicas.

Al finalizar el evento, también se presentó el caso de “Guantes”, un perro comunitario de cinco años que fue entregado a la alcaldesa por vecinos de la colonia La Virgen. Los habitantes explicaron que el animal no tiene dueño y que algunas personas presuntamente lo golpean, por lo que solicitaron apoyo para encontrarle un hogar. Con la entrega de la Tercera Cerrada de Rubén Darío, las familias de Benito Juárez Cuarta Sección cuentan con una vialidad pavimentada después de casi tres décadas de espera. La obra fue posible mediante la organización vecinal y la participación del gobierno municipal, bajo el esquema de trabajo conjunto del programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano.