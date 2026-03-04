Pide MC garantizar accesibilidad para personas con discapacidad al Estadio Banorte

Habitantes de Tlalpan y Coyoacán cuestionan los proyectos de infraestructura asociados al Estadio Azteca por sus impactos en el abasto de agua, la movilidad y el territorio (Rogelio Morales Ponce)

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, presentó una iniciativa para exhortar a la Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Turismo, todas de la Ciudad de México, a implementar acciones que garanticen condiciones de accesibilidad universal en el entorno del Estadio Banorte y en las rutas de acceso, incluyendo las 18 estaciones del Tren Ligero que conectan con este recinto.

La legisladora señaló que, a menos de 100 días del arranque del evento internacional, persisten barreras físicas que dificultan el acceso seguro y autónomo para personas con discapacidad, particularmente usuarias de silla de ruedas.

Entre las problemáticas detectadas se encuentran banquetas intransitables, cruces inseguros, pendientes pronunciadas, desniveles y falta de continuidad en los trayectos peatonales desde el transporte público hasta el estadio.

El exhorto subraya que la accesibilidad no debe limitarse al interior del recinto deportivo, sino abarcar todo el trayecto: desde las estaciones del Tren Ligero, los accesos y el entorno urbano inmediato, hasta la conexión efectiva entre transporte y espacio público.

También destacó que la Ciudad de México será la única ciudad en inaugurar tres Copas del Mundo, lo que implica un compromiso reforzado en materia de derechos humanos, inclusión y movilidad.

Recordó que la Constitución federal reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad e igualdad, y que tanto la Constitución local como la legislación en materia de discapacidad obligan a las autoridades a adoptar medidas de diseño universal y ajustes razonables.

“La accesibilidad no es colocar una rampa aislada; es que todo el camino funcione. Cuando un tramo falla, el derecho a moverse libremente se rompe”, expresó.

El punto de acuerdo plantea que atender esta situación no sólo responde a las exigencias de un evento internacional, sino que representa una oportunidad para dejar un legado permanente de infraestructura incluyente que beneficie a personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños y población con movilidad limitada.

Finalmente, hizo un llamado a que las dependencias involucradas trabajen de manera coordinada y anticipada, a fin de asegurar que la capital esté preparada para recibir el Mundial bajo estándares de inclusión, equidad y respeto a la dignidad humana.