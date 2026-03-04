Tren Ligero CDMX modificará horarios por obras: fecha y tramos afectados

Tren Ligero CDMX modificará su horario por obras: así operará el servicio Tasqueña–Xochimilco en marzo. (@ste_CDMX)

Usuarios del Tren Ligero de la Ciudad de México deberán tomar precauciones durante marzo, ya que el servicio entre Tasqueña y Xochimilco tendrá modificaciones a partir del 7 marzo debido a trabajos de mantenimiento y remodelación en la infraestructura.

Las autoridades capitalinas informaron que estos ajustes forman parte de las obras para mejorar la operación del sistema y aumentar su capacidad en los próximos años, por lo que algunas estaciones y horarios tendrán cambios temporales para garantizar la seguridad de los usuarios.





Tren Ligero CDMX cambia horarios por obras: así operará el servicio

Debido a los trabajos, el servicio del Tren Ligero no operará con normalidad en todo el tramo. De lunes a viernes, el tren ligero concluirá operaciones a las 22:00 horas.

El sábado, el servicio del Tren Ligero operará de 06:00 a 22:00 horas, mientras que los domingos comenzará operaciones de 07:00 a 22:00 horas.

Durante las obras, el recorrido tendrá ajustes y algunos trayectos se realizarán con apoyo de transporte alterno RTP, para evitar afectaciones en la movilidad de los pasajeros.

Las autoridades señalaron que estas modificaciones permitirán realizar intervenciones en la infraestructura ferroviaria, por lo que recomendaron a los usuarios planear sus traslados con anticipación y considerar más tiempo para sus viajes durante este periodo.





Tramos afectados en el Tren Ligero de la CDMX

De acuerdo con las autoridades, las remodelaciones se llevarán a cabo en el tramo de Tasqueña a Estadio Azteca, así como de Estadio Azteca a Xochimilco. Por ello, el servicio de RTP estará disponible para los usuarios después de las 22:00 horas como apoyo de transporte.

RTP apoyará a usuarios durante las obras

Para mantener la conectividad entre las estaciones afectadas, el Gobierno de la Ciudad de México habilitará unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) como servicio de apoyo para los usuarios del Tren Ligero.

Este transporte alterno permitirá trasladar a los pasajeros entre los puntos donde el servicio ferroviario esté suspendido temporalmente, con el objetivo de reducir las afectaciones mientras se realizan los trabajos de mejora en la línea.

Las autoridades reiteraron que estos cambios forman parte de un plan de modernización del sistema y pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del transporte capitalino.