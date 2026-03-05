Audiencias ciudadanas en Huixquilucan: 166 jornadas acercan al gobierno con la población

El gobierno municipal de Huixquilucan continúa impulsando mecanismos de cercanía con la población a través de las audiencias ciudadanas, un ejercicio que permite a los habitantes presentar directamente sus inquietudes, necesidades y propuestas ante las autoridades locales. Este modelo de atención forma parte del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, mediante el cual la administración municipal recorre diversas colonias y fraccionamientos para escuchar a la ciudadanía y atender sus solicitudes.

De acuerdo con información difundida por autoridades municipales, hasta el momento se han realizado 166 jornadas de audiencias ciudadanas, las cuales han permitido establecer un contacto directo entre el gobierno y los habitantes del municipio. Estas reuniones se llevan a cabo en diferentes comunidades con la participación de diversas áreas de la administración pública, con el objetivo de dar seguimiento inmediato a las peticiones presentadas por los vecinos.

Uno de los encuentros más recientes se realizó en el fraccionamiento Valle de las Palmas, donde la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, sostuvo un diálogo con residentes para conocer de primera mano las problemáticas que enfrentan en su comunidad. Durante esta jornada, se recibieron alrededor de 50 peticiones relacionadas principalmente con servicios públicos, mantenimiento urbano y seguridad.

Entre las solicitudes presentadas por los vecinos destacaron trabajos de limpieza de áreas verdes, balizamiento de guarniciones, pasos peatonales y bocacalles, así como mejoras en la señalización vial para fortalecer la seguridad de quienes transitan por la zona. Estas acciones buscan mejorar las condiciones de movilidad y mantener espacios públicos en buen estado para el uso de las familias.

Durante el encuentro con los colonos, la alcaldesa señaló que el objetivo del programa es que los funcionarios municipales mantengan un contacto permanente con la población y conozcan directamente las necesidades de cada comunidad. Explicó que este esquema permite atender las demandas de manera más rápida y dar soluciones concretas a las problemáticas que afectan el entorno de los habitantes.

La estrategia del gobierno municipal consiste en recorrer de manera constante las diferentes colonias, fraccionamientos y comunidades del municipio para escuchar a los ciudadanos. En cada jornada participan distintas áreas del ayuntamiento, lo que facilita que las peticiones relacionadas con servicios públicos, seguridad, infraestructura o ecología puedan ser canalizadas de forma inmediata.

Además de atender las solicitudes, estas jornadas también permiten supervisar el estado de la infraestructura urbana y coordinar acciones para mejorar los espacios públicos. De esta forma, el programa busca fortalecer la participación ciudadana y fomentar la colaboración entre autoridades y vecinos para resolver problemáticas comunitarias.

Vecinos del fraccionamiento Valle de las Palmas reconocieron la importancia de este tipo de ejercicios, ya que permiten exponer directamente sus necesidades y recibir una respuesta por parte del gobierno municipal. También destacaron que la atención inmediata a algunas solicitudes contribuye a mejorar la calidad de vida en la zona.

El programa “Huixquilucan Contigo 24/7” se ha consolidado como una de las principales estrategias de atención ciudadana en el municipio. Su objetivo es mantener un gobierno cercano a la población, capaz de escuchar y atender las demandas de manera directa, sin intermediarios.

Con la realización de más de 166 jornadas de audiencias ciudadanas, el gobierno municipal busca reforzar la comunicación con los habitantes y dar seguimiento a las solicitudes presentadas en cada comunidad. Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a mejorar los servicios públicos, fortalecer la seguridad y atender las necesidades cotidianas de la población.