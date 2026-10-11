Clara Brugada inaugura Utopía en Milpa Alta con inversión de 190 millones de pesos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Temictli Tecómitl, en San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta, un espacio que concentra servicios de salud, cuidados, deporte, cultura y recreación.

Durante el acto, sostuvo que las periferias deben contar con la misma calidad de infraestructura y servicios que otras zonas de la capital, por lo que su administración busca acercar estos espacios a las comunidades que históricamente han tenido menos acceso a ellos.

La obra requirió una inversión de 190 millones de pesos y abarca más de 23 mil metros cuadrados. Brugada explicó que el nombre fue propuesto por representantes de los pueblos originarios y que remite al ensueño, una palabra que también representa la posibilidad de convertir los sueños de la comunidad en espacios para convivir, aprender y ejercer derechos.

La mandataria señaló que la Utopía no está destinada únicamente a habitantes de Tecómitl, sino que recibirá a personas de los distintos pueblos de Milpa Alta y de otras zonas, incluida la alcaldía Tláhuac. Afirmó que estos espacios buscan reducir las desigualdades territoriales y garantizar que el acceso a la cultura, el deporte y la atención social no dependa de cuánto dinero tenga cada persona.

“Con los pueblos originarios, todo; sin los pueblos, nada”, expresó al referirse a la participación de las comunidades en las decisiones sobre las obras y el desarrollo de sus territorios.

Servicios de salud gratuitos

Entre los principales servicios de la Utopía se encuentran consultorios médicos, atención dental, servicios especializados de salud, atención psicológica, un mastógrafo y un laboratorio clínico gratuito para realizar estudios de sangre, orina y otras pruebas.

Brugada destacó que el mastógrafo comenzó a funcionar el día de la inauguración. Explicó que anteriormente las mujeres de Milpa Alta dependían de unidades móviles que acudían de manera ocasional para realizar mastografías, mientras que ahora podrán acceder a este servicio en las instalaciones de la Utopía y solicitar una cita para detectar oportunamente el cáncer de mama.

La jefa de Gobierno también pidió gestionar la incorporación de servicios del Gobierno de México para ampliar la atención médica y contar con una farmacia que ofrezca medicamentos gratuitos. Señaló que el objetivo es acercar los servicios de salud a la población y evitar que las personas tengan que trasladarse a otros puntos para recibir atención o realizarse estudios.

El complejo cuenta, además, con espacios de rehabilitación física e hidroterapia para personas que requieren atención por alguna discapacidad o por problemas de salud. Brugada destacó que estos servicios permitirán realizar ejercicios de recuperación dentro del agua, con atención gratuita.

Cuidados para la niñez y personas mayores

La Utopía tendrá una estancia infantil gratuita para niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los seis años. El servicio funcionará de las 6:30 de la mañana a las 6:00 de la tarde e incluirá desayuno y comida, con personal especializado para atender a la infancia.

También habrá una casa de día para personas adultas mayores, donde podrán convivir, participar en actividades y continuar desarrollando sus capacidades físicas y mentales. Brugada explicó que el propósito es que las personas mayores tengan espacios de atención y acompañamiento, en lugar de permanecer solas en sus casas.

La mandataria sostuvo que estas instalaciones buscan hacer más equitativa la distribución de las tareas de cuidado, que durante años han recaído principalmente en las mujeres. Señaló que la estancia infantil, los servicios para personas mayores y las demás instalaciones pretenden reducir esa carga para que las mujeres puedan estudiar, descansar, trabajar o realizar actividades personales.

Atención a la salud emocional y la diversidad

Otro de los espacios que destacó Brugada es la Casa de las Emociones, donde profesionales atenderán problemas de salud mental, estrés y otras situaciones que afectan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. También se podrán abordar problemas relacionados con las adicciones.

La jefa de Gobierno señaló que es necesario hablar de estos temas y ofrecer atención especializada a quienes atraviesan dificultades emocionales. Subrayó que la salud física es tan importante como la emocional y que las comunidades necesitan lugares donde las personas puedan recibir ayuda.

El complejo también contará con un centro de atención para personas de la diversidad sexual, con servicios dirigidos a esta población. Con ello, la Utopía busca reunir en un mismo espacio distintas opciones de atención social y de salud.

Deporte, temazcal y juegos de feria

La infraestructura deportiva incluye una alberca semiolímpica, canchas de futbol, multicanchas y una jaula de bateo de beisbol, además de espacios para otras disciplinas. Durante el recorrido inaugural, Brugada destacó las actividades de ejercicio acuático, entre ellas el uso de bicicletas dentro de la alberca, y señaló que la intención es que la población tenga acceso gratuito a instalaciones deportivas.

La Utopía también cuenta con un temazcal que funcionará de martes a domingo y será atendido por maestras y maestros temazcaleros. Brugada invitó a la población a utilizarlo y explicó que esta práctica forma parte de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, que la han utilizado para el cuidado y la purificación del cuerpo, la mente y el espíritu.

En el área recreativa se destinaron alrededor de 300 metros cuadrados para juegos de feria tradicionales, con atracciones como carruseles, carritos chocones y un barco pirata. La intención es que las familias encuentren actividades de recreación dentro de las instalaciones, especialmente durante los fines de semana.

También se prevén actividades con globos aerostáticos. De acuerdo con lo explicado durante la inauguración, la Utopía abrirá desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:30 para esta actividad, siempre que las condiciones del viento permitan realizar los vuelos de manera segura.

Cultura y espacios comunitarios

La oferta cultural incluye un auditorio con capacidad para cerca de 500 personas, aulas digitales y espacios para actividades científicas y artísticas, como danza y teatro. Brugada pidió a la Secretaría de Cultura organizar funciones de cine por las tardes para que las familias puedan acudir a disfrutar de películas y otras presentaciones.

La mandataria planteó que las instalaciones deportivas y culturales permanezcan abiertas hasta las 11 de la noche o incluso la medianoche, en particular la alberca, para que quienes regresan tarde de trabajar también puedan utilizar los servicios.

Entre los espacios dedicados a la identidad local se encuentra un museo comunitario sobre las costumbres, la gastronomía y las tradiciones de San Antonio Tecómitl. También se incorporaron una casa de semillas, una sala inmersiva y una ferroteca destinada a apoyar a los productores agrícolas de la zona de conservación, quienes podrán utilizar herramientas para sus actividades.

Productos locales y comercio justo

La Utopía contará con una tienda de comercio justo para vender productos elaborados en Milpa Alta y fortalecer el abasto popular. La intención es que los productores de la alcaldía tengan un espacio donde puedan ofrecer sus mercancías directamente a los visitantes.

Brugada explicó que los productos locales también podrán comercializarse en las tiendas de otros complejos de la ciudad. Con ello, se busca ampliar los puntos de venta para la producción de la demarcación y acercar a las familias alimentos y mercancías de la región.

Tortillería

Durante su intervención, la jefa de Gobierno también destacó la elaboración de tortillas con maíz criollo producido en Tecómitl. Explicó que el grano se cultiva en la zona, se nixtamaliza y se transforma en tortillas, con la intención de dar valor a la producción agrícola local y mantener las tradiciones alimentarias de los pueblos originarios.

Este espacio se suma a las acciones para respaldar a los productores de Milpa Alta y acercar sus productos a la comunidad. La propuesta busca vincular la producción del campo con el consumo local, además de reconocer el trabajo de quienes mantienen el cultivo de maíz nativo en la alcaldía.

Cablebús y pavimentación para Milpa Alta

Durante su intervención, Brugada anunció que se construirá un Cablebús desde Tecómitl hasta el Metro Tláhuac. Explicó que el proyecto permitirá reducir aproximadamente a la mitad los tiempos de traslado de quienes viajan a sus centros de trabajo o escuelas.

La mandataria agradeció a los habitantes de Tecómitl por participar en la decisión sobre el proyecto y señaló que la consulta con las comunidades forma parte de la manera en que su administración busca definir las obras para los pueblos originarios.

También anunció que en aproximadamente 15 días comenzará la pavimentación de las carreteras que conectan los pueblos de Milpa Alta. Explicó que los traslados prolongados restan tiempo a las familias para descansar, convivir y estudiar, por lo que mejorar los caminos forma parte de las acciones para facilitar la movilidad en la alcaldía.

Brugada añadió que se continuará consultando a las comunidades para decidir dónde se construirán nuevas Utopías y qué otras necesidades deben atenderse. Mencionó que entre los temas que deben abordarse se encuentran los problemas de agua y drenaje, de acuerdo con las necesidades que expresen los propios pueblos.

La jefa de Gobierno señaló que su administración busca colocar a las periferias en el centro de las decisiones públicas y sostuvo que las comunidades deben participar en la definición de los proyectos que se desarrollan en sus territorios.

Milpa Alta respalda la transformación

El alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, agradeció a los ejidatarios, las autoridades tradicionales, las ligas deportivas y las mesas directivas que participaron en el proceso para concretar la obra. Recordó que el predio era un deportivo con infraestructura limitada y que las conversaciones con los representantes de la comunidad permitieron avanzar en la transformación del lugar.

Rivero explicó que al principio algunas ligas deportivas temían que las canchas desaparecieran, pero que, después de conocer el proyecto y revisar las modificaciones, aceptaron respaldarlo. También destacó que, durante una asamblea comunitaria, 99 por ciento de los participantes votó a favor de la Utopía.

El alcalde consideró que la obra representa una inversión histórica para la demarcación, que durante años tuvo menos recursos destinados a infraestructura de este tipo. Señaló que el complejo podrá ayudar a atender las necesidades de niñas, niños y personas adultas mayores, además de contribuir a enfrentar problemas comunitarios relacionados con las adicciones y la salud mental.

Finalmente, agradeció a Brugada por llevar la inversión a Milpa Alta y por anunciar nuevas obras para la alcaldía. Sostuvo que la Utopía acerca servicios que antes obligaban a los habitantes a trasladarse a otras zonas de la ciudad y que la nueva infraestructura puede tener repercusiones en la vida social de los pueblos de la demarcación.