Condenan a 245 años de prisión a líder de “Los Molina” por homicidio de siete personas en Coyoacán

Luis Enrique “N”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo una sentencia condenatoria de 245 años de prisión contra Luis Enrique “N”, identificado como líder del grupo delictivo “Los Molina”, tras acreditarse su responsabilidad como coautor material del homicidio calificado de siete personas ocurrido en diciembre de 2018, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con las investigaciones y las pruebas presentadas durante el juicio, los hechos ocurrieron la madrugada del 22 de diciembre de 2018, cuando las víctimas participaban en una celebración en la colonia Carmen Serdán. En ese momento, Luis Enrique “N” y otros tres hombres llegaron a bordo de una camioneta y dispararon contra los asistentes, provocándoles la muerte.

El ahora sentenciado era considerado uno de los diez objetivos prioritarios de las autoridades capitalinas y fue identificado como líder de “Los Molina”, organización delictiva presuntamente relacionada con homicidios, extorsión, secuestro, fraude y narcomenudeo en diversas alcaldías del sur y oriente de la Ciudad de México.

Lo detuvieron en el Estado de México

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con autoridades del Estado de México, localizaron y detuvieron a Luis Enrique “N” el 18 de febrero de 2025, en el municipio de Tecámac.

Tres días después, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, con lo que continuó el procedimiento penal en su contra.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó diversas pruebas periciales y testimoniales para demostrar la participación del acusado en la agresión armada.

Entre los elementos probatorios destacaron dictámenes de balística que establecieron correspondencias entre dos armas largas aseguradas en el vehículo donde fue detenido y los casquillos encontrados en el lugar del ataque.

También se presentaron estudios de medicina forense para determinar las causas de muerte de las siete víctimas, así como peritajes en criminalística que permitieron reconstruir la mecánica de los hechos.

Estas pruebas se complementaron con testimonios y videograbaciones analizadas por agentes de la PDI, que contribuyeron a identificar los desplazamientos de los vehículos relacionados con el multihomicidio.

La pena impuesta supera el límite legal aplicable

La Fiscalía capitalina obtuvo el fallo condenatorio el 9 de septiembre de 2026. Posteriormente, el 5 de octubre, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Luis Enrique “N” una pena de 245 años de prisión.

No obstante, la legislación aplicable establece un límite máximo de 70 años de prisión, por lo que la pena impuesta debe distinguirse de ese máximo legal para efectos de su ejecución.

Además de la condena privativa de la libertad, la resolución contempla el pago de más de 3.1 millones de pesos por concepto de indemnización material, gastos funerarios y reparación del daño moral a los familiares de las víctimas.

El tribunal también determinó la suspensión de los derechos políticos del sentenciado y dejó a salvo los derechos de las víctimas indirectas para hacerlos valer durante la etapa de ejecución de la sentencia.