Ecatepec llama a cerrar filas con Sheinbaum y Delfina Gómez





La alcaldesa Azucena Cisneros llamó a la población de Ecatepec a mantener la unidad y cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, al advertir sobre una escalada de acciones contra la mandataria federal.

En la quinta Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía, realizada en la explanada municipal y correspondiente al distrito XI federal, Cisneros Coss sostuvo que el municipio debe defender la soberanía nacional y los derechos de la población.

Ante más de cinco mil personas, la alcaldesa afirmó que “en Ecatepec somos un pueblo histórico” y reiteró el respaldo del municipio a la presidenta de México.

“Hoy se nos convoca, como pueblo, a defender la soberanía nacional. A decir fuerte y claro que en México mandamos los mexicanos y que en Ecatepec decidimos las y los ecatepenses”, expresó.

Cisneros Coss señaló que, frente a lo que calificó como “enemigos del pueblo”, la respuesta debe ser la unidad construida mediante la lucha popular y el trabajo en las calles. También destacó el respaldo que, dijo, han brindado al municipio la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Llama a evitar división

La alcaldesa afirmó que actualmente existen sectores que buscan dividir a la población, cuestionan que el pueblo tome decisiones y plantean una intervención extranjera. También señaló que hay quienes pretenden eliminar los programas del Bienestar.

“Hoy no basta con cumplir nuestro deber, tenemos que hacerlo con convicción y con responsabilidad histórica”, sostuvo.

En ese contexto, llamó a mantener la unidad de Ecatepec y el respaldo a los gobiernos federal y estatal. “Ningún poder externo va a poder contra nosotros, ni contra el movimiento, ni contra la Presidenta y la Gobernadora”, afirmó.

A la asamblea asistieron Daniel Sibaja González, ex secretario de Movilidad del Estado de México; Faustino de la Cruz Pérez, secretario del Ayuntamiento, así como las regidoras Oliva Salinas Tello y Zoraida Alcaraz Yáñez, entre otros funcionarios y participantes.

Cisneros Coss también recordó la visita que realizaron el pasado 10 de octubre a Ecatepec la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Gómez, durante la cual, indicó, refrendaron su compromiso con el municipio, particularmente en materia de abasto de agua potable y mejoramiento de vialidades.

La alcaldesa señaló que esos compromisos forman parte de las acciones que, dijo, permitirán avanzar en la transformación del municipio, y reiteró su respaldo al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

“Desde aquí reitero mi compromiso con Ecatepec, con el movimiento y con la militancia”, concluyó.