Metro brinda más de 137 mil atenciones de salud mental con el programa Salvemos Vidas

Programa "Salvemos Vidas" Sistema de Transporte Colectivo Metro

El Metro de la Ciudad de México ha brindado más de 137 mil atenciones relacionadas con la salud mental desde 2023, a través de su programa Salvemos Vidas, que ofrece orientación psicológica, escucha y apoyo a personas usuarias que atraviesan situaciones emocionales difíciles.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que su equipo de profesionales en psicología ha realizado 950 intervenciones con personas que presentaban ideación suicida dentro de las instalaciones del transporte.

A estas acciones se suman 135,337 actividades de psicoeducación y 862 consejerías psicológicas brindadas mediante brigadas itinerantes, que recorren estaciones para acercarse a los pasajeros, identificar posibles señales de alerta y orientarlos sobre los servicios especializados disponibles.

De acuerdo con el organismo, estas brigadas buscan atender a las personas desde la escucha y la cercanía, con el propósito de detectar oportunamente situaciones relacionadas con depresión, ansiedad o riesgo suicida, así como facilitar el acceso a apoyo profesional.

¿Dónde recibir apoyo psicológico en el Metro?

El programa Salvemos Vidas también cuenta con un módulo fijo de atención en la parte superior de la estación Juárez, en la Línea 3, donde ofrece apoyo psicológico al público en general.

Este espacio comenzó a operar en agosto de 2023 y, desde entonces, ha proporcionado 609 asesorías, según las cifras del STC.

Además del módulo, las brigadas itinerantes recorren de manera periódica las instalaciones del Metro para ofrecer orientación a quienes necesiten hablar sobre alguna situación emocional o requieran información para buscar ayuda.

Los trabajadores que participan en estas acciones forman parte de una estrategia de atención que busca ampliar las funciones del Metro más allá del traslado de pasajeros, mediante servicios de orientación y acompañamiento en situaciones de crisis.

Salvemos Vidas, un programa con una década de operación

El programa Salvemos Vidas comenzó el 10 de agosto de 2016 y, desde entonces, ha desarrollado acciones de prevención y atención a personas usuarias en riesgo dentro de la red de transporte.

Como parte del intercambio de experiencias en esta materia, en agosto pasado el Metro capitalino sostuvo una reunión virtual con representantes del Metro de Santiago de Chile para compartir información sobre sus estrategias de prevención de la conducta suicida en sistemas de transporte masivo.

Durante el encuentro, el STC expuso el modelo de atención de Salvemos Vidas y las acciones implementadas para intervenir ante situaciones de crisis.

En el contexto del Día Mundial de la Salud Mental de 2026, cuyo lema es “Experiencias vividas escuchadas: voces reales, cambios reales”, el organismo reiteró su disposición para brindar apoyo emocional a las personas usuarias.

La conmemoración busca poner en el centro las experiencias de quienes viven problemas de salud mental y la importancia de escucharlas para mejorar la atención y el acompañamiento.