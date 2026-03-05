Congreso CDMX pide a autoridades impulsar empleo de personas con discapacidad visual

El Congreso CDMX avaló una propuesta para implementar acciones a favor del empleo formal y el autoempleo digno de personas con discapacidad visual FOTO: CAMILA AYALA BENABIB (Camila Ayala Benabib)

El Congreso de la Ciudad de México llamó a diversas dependencias capitalinas y a las 16 alcaldías de la Ciudad de México a implementar acciones para impulsar el empleo formal, el autoempleo digno y el emprendimiento de personas con discapacidad visual.

De acuerdo con datos recientes, en la Ciudad de México viven alrededor de 1.7 millones de personas con alguna discapacidad o limitación, lo que representa cerca del 8.3% de la población.

El ingreso trimestral promedio de una persona sin discapacidad supera los 31 mil pesos, el de una persona con discapacidad apenas alcanza los 20 mil pesos, una diferencia cercana al 33%, además de registrar mayores tasas de desempleo, subempleo e informalidad.

La propuesta fue impulsada por el legislador Ernesto Villarreal Cantú, del PT, quien señaló que en el caso de las personas con discapacidad visual, muchas tienen habilidades técnicas y profesionales en áreas como repostería, artes manuales, masoterapia y música, pero la falta de infraestructura accesible, programas de vinculación laboral y espacios de comercialización limita su capacidad para generar ingresos en condiciones dignas.

El legislador comentó que uno de los principales caminos hacia el autoempleo en la ciudad es el comercio en vía pública —como tianguis, mercados sobre ruedas y ferias—; sin embargo, el acceso a estos espacios suele estar mediado por estructuras informales que dificultan la participación de personas con discapacidad visual.

Entre las barreras identificadas se encuentran el desconocimiento de los mecanismos para solicitar permisos, la falta de accesibilidad en trámites administrativos, la ausencia de señalización adecuada y la exclusión de redes informales que controlan el acceso a los espacios de venta.

¿En qué consiste la propuesta?

Por lo anterior, propuso tres acciones concretas; primero, exhortar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad, a fortalecer acciones de vinculación laboral, capacitación y apoyo al emprendimiento dirigidas a personas con discapacidad visual.

También hizo un llamado a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) para que, a través del Sistema PILARES, se promueva la contratación de personas con discapacidad visual como facilitadores, se garantice la accesibilidad tecnológica y se impulsen programas de formación para el trabajo.

Y llamó a que las 16 alcaldías abran oportunidades dentro de los espacios ya existentes, garantizando que las personas con discapacidad visual puedan competir en igualdad de condiciones para comercializar sus productos o servicios.