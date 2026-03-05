Edomex publica reglas de operación para Programa de Apoyo a la Producción de Maíz en el Campo Mexiquense

Programa de Apoyo a la Producción de Maíz en el Campo Mexiquense

La Secretaría del Campo publicó las reglas de operación del Programa de Apoyo a la Producción de Maíz en el Campo Mexiquense (PROMAÍZ EdoMéx), con el objetivo de brindar atención a los trabajos de productividad de las personas mayores de edad productoras de maíz nativo, híbrido, semilla mejorada y/o certificada de 27 municipios de la región centro y norte de la entidad.

Estos incentivos van dirigidos a productores de maíz que participan en el programa Acopio para el Bienestar o que puedan comprobar que comercializan su maíz.

Apoyos para insumos de la producción

Tipo A: Cinco mil pesos por hectárea y hasta 30 hectáreas a productores de maíz híbrido, mejorado o certificado. Seis mil pesos por hasta 30 hectáreas a productores de maíz nativo.

Tipo B: Hasta 50 mil pesos para la reparación de maquinaria a personas que produzcan en al menos cinco hectáreas.

Los productores pueden realizar su registro en las Delegaciones Regionales de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría del Campo de la región Atlacomulco, Jilotepec, Metepec y Valle de Bravo.

Además las personas interesadas pueden revisar la convocatoria y requisitos completos en el siguiente link https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2026/marzo/mar051/mar051c.pdf .