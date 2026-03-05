Invitan al Tianquiztli Tlatilca, mercado de tradiciones en Naucalpan

El municipio de Naucalpan se prepara para recibir una nueva edición del Tianquiztli Tlatilca, un mercado dedicado a promover las tradiciones, la cultura y el consumo local. El evento se llevará a cabo los días 7 y 8 de marzo en la Plaza José María Morelos, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, donde se espera la participación de artesanos, productores y comerciantes de la región.

Este espacio busca impulsar el trabajo de productores locales y ofrecer a las familias una experiencia cultural en la que puedan conocer y disfrutar productos elaborados de manera artesanal. Durante los dos días del evento, los visitantes podrán recorrer distintos puestos donde se exhibirán artesanías, alimentos tradicionales y diversos productos hechos por manos mexicanas.

El Tianquiztli Tlatilca retoma el concepto del “tianguis”, palabra de origen náhuatl que hace referencia a los mercados tradicionales que han formado parte de la historia y la vida comunitaria en México desde la época prehispánica. Estos espacios han sido puntos de encuentro donde comerciantes y consumidores intercambian productos, pero también donde se comparten tradiciones, sabores y costumbres.

En esta ocasión, el mercado busca reunir a productores y artesanos de Naucalpan y de comunidades cercanas para ofrecer artículos únicos que reflejan la identidad cultural de la región. Entre los productos que se podrán encontrar destacan artesanías elaboradas a mano, textiles, accesorios, objetos decorativos y artículos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural.

Además de las artesanías, uno de los principales atractivos del evento será la gastronomía tradicional. Los asistentes podrán degustar una variedad de platillos típicos preparados por cocineras y cocineros locales, quienes compartirán recetas que han pasado de generación en generación. Este tipo de eventos también permite que pequeños productores den a conocer su trabajo y generen ingresos a través de la venta directa de sus productos.

Los organizadores destacaron que el objetivo principal del Tianquiztli Tlatilca es fortalecer la economía local y promover el consumo de productos elaborados dentro del propio municipio. Al comprar directamente a los productores, los visitantes contribuyen al desarrollo económico de las familias que dependen de estas actividades.

Asimismo, el evento está pensado como un espacio familiar donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan convivir en un ambiente cultural. La Plaza José María Morelos se convertirá durante dos días en un punto de encuentro para quienes buscan apoyar el comercio local y al mismo tiempo disfrutar de actividades relacionadas con las tradiciones mexicanas.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de los esfuerzos por impulsar el desarrollo comunitario y promover espacios donde los habitantes puedan participar en actividades culturales y comerciales. El mercado también busca visibilizar el talento de artesanos y productores que muchas veces no cuentan con espacios permanentes para ofrecer sus productos.

La invitación está abierta para que las familias de Naucalpan y municipios cercanos visiten el Tianquiztli Tlatilca y conozcan la diversidad de productos que se elaboran en la región. Además de adquirir artesanías y alimentos tradicionales, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente lleno de identidad cultural y tradición.