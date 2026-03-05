Refuerzan seguridad en Iztacalco con operativo conjunto de más de 400 elementos

El Gobierno de la Ciudad de México dió el banderazo a un operativo de seguridad y acercamiento territorial en la alcaldía Iztacalco, con la participación de más de 400 elementos de corporaciones locales y federales.

Según las autoridades locales, el objetivo es reforzar la vigilancia, prevenir delitos y fortalecer la presencia policial en distintas colonias de la demarcación.

En el arranque del dispositivo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el despliegue forma parte de las acciones para consolidar la seguridad en la zona y mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto registrada en la capital durante los últimos meses.

El operativo se realiza en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia capitalina y fuerzas federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Refuerzan seguridad en Iztacalco con operativo conjunto de más de 400 elementos

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, la SSC participa con poco más de 300 elementos, entre personal de la Policía Preventiva, Tránsito y áreas de inteligencia, quienes realizarán patrullajes, sobrevuelos y acciones de vigilancia en campo.

El objetivo, explicó, es disuadir y prevenir delitos, mejorar la capacidad de reacción ante incidentes de alto impacto, incrementar detenciones y recabar información que permita fortalecer las investigaciones para desarticular redes delictivas.

“Vamos a trabajar en los tres sectores de la alcaldía: Iztaccíhuatl, Tlacotal y Pantitlán”, señaló el funcionario, quien precisó que el despliegue contempla presencia en colonias como Campamento 2 de Octubre, Santa Anita, los Siete Barrios, Gabriel Ramos Millán, Juventino Rosas, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, La Cintal, Granjas México, Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán.

Además del personal de la policía capitalina, el operativo cuenta con el apoyo de 40 elementos de la Guardia Nacional y 40 de la Secretaría de Marina.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, precisó que la estrategia busca fortalecer la vigilancia y mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender las necesidades de seguridad en las colonias.

La edil informó que la incidencia de delitos de alto impacto en la demarcación registró una reducción cercana a 5 por ciento en el periodo más reciente reportado, resultado —dijo— de la coordinación entre instituciones de seguridad y del refuerzo de la presencia policial.

Agregó que, de enero a la fecha, en el sector Iztaccíhuatl se han realizado más de 185 operativos con perifoneo, además de recorridos de seguridad y asambleas vecinales que se llevan a cabo durante la noche y la madrugada para reforzar la vigilancia.

Por otra parte, la jefa de Gobierno también señaló que el operativo forma parte de una estrategia integral que incluye acciones de prevención y mejoramiento urbano, como el fortalecimiento del alumbrado público en diversas zonas de la alcaldía.

También anunció que este año se prevé iniciar la construcción de una nueva Utopía en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de la zona, proyecto que contemplará espacios deportivos, albercas, áreas culturales y un sistema público de cuidados.

El despliegue comenzó alrededor de las 13:45 horas con el banderazo oficial de salida de los elementos participantes, quienes iniciaron recorridos en calles y colonias de la alcaldía para reforzar las tareas de vigilancia y proximidad con la ciudadanía.