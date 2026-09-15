IECM crea laboratorio para que jóvenes exploren el impacto de la IA en la democracia

Laboratorio de DemocracIA IECM

El uso de la Inteligencia Artificial ya forma parte de la vida cotidiana, pero también plantea nuevos retos para la participación ciudadana y la democracia. Ante este escenario, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) diseñó el Laboratorio de DemocracIA, un taller dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años para reflexionar sobre el uso ético y responsable de estas herramientas.

La actividad, que se realizará en octubre próximo en dos sesiones, busca que las personas participantes no sólo conozcan el funcionamiento y las posibilidades de la IA, sino que desarrollen herramientas para analizar críticamente la información que generan estos sistemas y reconocer los riesgos asociados con su uso.

El laboratorio forma parte del Programa Institucional de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2026 e incluirá ejercicios prácticos, juegos grupales y simulaciones relacionadas con los derechos, responsabilidades y toma de decisiones en entornos digitales.

Durante la primera sesión se abordará la relación entre IA, ciudadanía y democracia, desde una introducción al funcionamiento de estas tecnologías hasta sus posibles efectos en la vida pública. Entre los temas se encuentran los sesgos algorítmicos, la desinformación, los deepfakes, la manipulación de la opinión pública y la polarización, pero también las oportunidades que la Inteligencia Artificial puede ofrecer para fortalecer la democracia.

El IECM plantea que uno de los objetivos centrales es que las y los jóvenes puedan identificar tanto los beneficios como las limitaciones de estas herramientas y desarrollar una mirada crítica frente a la información generada mediante IA.

La segunda sesión tendrá un enfoque práctico: las personas participantes diseñarán y presentarán proyectos cívicos con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial. Para ello, trabajarán en la identificación y diagnóstico de problemas públicos, explorarán posibles soluciones, analizarán su viabilidad y desarrollarán propuestas orientadas a atender problemáticas sociales o participar en mecanismos de participación ciudadana.

De acuerdo con el IECM, entre los aprendizajes esperados se encuentra el reconocimiento de los principios de la vida democrática y la participación cívica, vinculados con un uso ético e informado de la IA.

El laboratorio también busca fortalecer habilidades de pensamiento crítico, argumentación y empatía, además de proporcionar herramientas para que las nuevas generaciones puedan utilizar la Inteligencia Artificial de manera responsable y consciente en espacios relacionados con la vida pública.