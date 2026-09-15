Protección Civil de Texcoco supervisa venta y quema segura de pirotecnia por fiestas patrias

El gobierno municipal reforzó los recorridos y revisiones para prevenir accidentes durante los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre.

Con motivo de las celebraciones por las fiestas patrias, la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria de Texcoco realiza recorridos y supervisiones para verificar que la comercialización y el uso de pirotecnia se lleven a cabo bajo medidas de seguridad.

Las autoridades municipales informaron que las brigadas de Gestión Integral de Riesgos recorren diferentes calles del municipio para revisar los puestos donde se comercializan fuegos artificiales, así como las condiciones en las que serán instalados y quemados los tradicionales castillos y toritos en las comunidades.

El director de Protección Civil, Jesús Emilio Duarte Olivares, y el subdirector operativo, Rubén Rafael Mata Delgado, señalaron que uno de los principales objetivos es reducir la posibilidad de accidentes durante las actividades relacionadas con la pirotecnia.

Como parte de estas acciones, los comerciantes fueron informados sobre las medidas que deben cumplir para la venta de estos productos. Entre ellas se encuentra la obligación de mantener la pirotecnia en vitrinas protectoras.

Además, las autoridades establecieron que está prohibida la venta de productos explosivos. De acuerdo con el gobierno municipal, únicamente se permitirá la comercialización de pirotecnia luminosa y no explosiva.

Duarte Olivares explicó que estas revisiones se realizan para priorizar la seguridad de la población durante los festejos patrios. Por ello, las brigadas mantienen comunicación con los comerciantes y verifican que los productos que ofrecen correspondan a los permitidos.

El funcionario agregó que las labores de vigilancia no se limitarán a los puntos de venta. También se realizarán recorridos en las comunidades donde se tiene contemplada la quema de castillos y toritos durante las celebraciones.

En estos lugares, Protección Civil revisará que se cumplan las medidas de seguridad y que los responsables cuenten con los permisos correspondientes para llevar a cabo las actividades con fuegos artificiales.

Las autoridades señalaron que la supervisión busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las familias que acudirán a las celebraciones. La intención es que las actividades tradicionales puedan desarrollarse sin incidentes relacionados con el manejo de materiales pirotécnicos.

Además de las revisiones a la pirotecnia, el gobierno municipal anunció medidas de seguridad para la verbena popular que se realizará la noche del 15 de septiembre.

Protección Civil y las autoridades encargadas de la seguridad resguardarán los accesos al lugar para controlar el ingreso de los asistentes. Entre las restricciones se encuentra la prohibición de entrar con bebidas alcohólicas y botellas u objetos de vidrio.

También estará restringido el acceso con hebillas grandes, armas de fuego y objetos punzocortantes. De igual manera, no se permitirá la entrada de personas que se encuentren en estado de ebriedad.

Estas medidas tienen como propósito prevenir accidentes y situaciones que puedan afectar a quienes participen en los festejos patrios. Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para respetar las indicaciones durante las celebraciones.

Rubén Rafael Mata Delgado destacó que las acciones implementadas tienen un carácter preventivo y están dirigidas a proteger a la ciudadanía durante una de las fechas con mayor concentración de personas en las comunidades y espacios públicos.

El subdirector operativo resumió la importancia de estas medidas con la frase: “Vale más prevenir que lamentar”. De esta manera, Protección Civil de Texcoco mantendrá los recorridos durante los festejos para supervisar tanto los puntos de venta de pirotecnia como las actividades donde se utilicen fuegos artificiales.

El gobierno municipal busca que las celebraciones patrias se desarrollen en un ambiente de paz y armonía, pero también con medidas que permitan disminuir los riesgos para las familias.La supervisión de los productos pirotécnicos, la revisión de permisos para las quemas y el control de acceso a la verbena forman parte de las acciones preventivas que las autoridades aplicarán durante las celebraciones del 15 de septiembre en Texcoco.