Retiran 53 toneladas de residuos en operativo de limpieza en la colonia Zapata Vela

La intervención se realizó en el cruce de avenida Apatlaco y Canal de Río Churubusco

Autoridades de las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa, y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, realizaron un operativo de recuperación de espacio público en el cruce de avenida Apatlaco y Canal de Río Churubusco, en la colonia Zapata Vela, donde fueron retiradas 53 toneladas de residuos acumulados.

La intervención se llevó a cabo tras diversas denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales sobre la acumulación de desechos en la zona. Durante la jornada se realizaron trabajos de limpieza intensiva y ordenamiento del espacio público.

En las labores participaron trabajadores de las áreas de Servicios Urbanos, Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana de la alcaldía Iztacalco, quienes efectuaron el retiro de basura y desechos, además de apoyar en tareas para mejorar las condiciones del entorno urbano.

Durante el operativo también se brindó atención a cuatro personas en situación de calle que se encontraban en el sitio. A ellas se les ofrecieron alternativas de apoyo institucional y la posibilidad de ser canalizadas a albergues.

Las autoridades informaron que, para dar seguimiento a las acciones en la zona, se propuso realizar una mesa de trabajo el próximo 10 de marzo en las oficinas de la Central de Abasto, con el objetivo de reforzar la coordinación entre dependencias y mantener las labores de recuperación y mantenimiento del espacio público.