Tlalpan y Consejo Ciudadano firman acuerdo para reforzar prevención del delito

La alcaldía Tlalpan y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México firmaron un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la coordinación en acciones de prevención del delito, seguridad y atención a víctimas en la demarcación.

El acuerdo fue suscrito por la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, y el secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, Ramón Beltrán Arellano, con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración y trabajo conjunto en temas relacionados con la seguridad y la orientación ciudadana.

La alcaldesa señaló que la colaboración busca reforzar estrategias enfocadas en la prevención, la generación de información para atender problemáticas delictivas y la coordinación entre instituciones.

Indicó que la seguridad es uno de los temas prioritarios para su administración y que las acciones se orientan a atender las causas de la violencia, fortalecer la presencia institucional en territorio y mejorar la articulación con distintos actores.

Gaby Osorio destacó que, debido a su extensión territorial, Tlalpan enfrenta retos particulares en materia de seguridad. Por ello, señaló que su administración ha impulsado vínculos con sectores como la iniciativa privada, la academia y organizaciones de la sociedad civil para reforzar las estrategias de prevención del delito.

Con la firma del memorándum, explicó, se busca consolidar una coordinación más estrecha con el Consejo Ciudadano y ampliar la difusión entre la población de los servicios de orientación, acompañamiento y atención que ofrece este organismo.

La alcaldesa también mencionó que, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la alcaldía registró una disminución en la percepción de inseguridad, resultado que atribuyó a la coordinación con instancias de distintos niveles de gobierno.

Como parte de las acciones territoriales, la alcaldesa señaló que cada quince días se realizan recorridos y asambleas de seguridad en distintas colonias, con el objetivo de escuchar directamente las preocupaciones de los habitantes y dar seguimiento a problemáticas locales.

También planteó que el Consejo Ciudadano participe en estas actividades, especialmente en temas como extorsión y maltrato animal.