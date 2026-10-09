Diputada visita penal de Edomex para fortalecer propuesta de Ley de Reinserción en CDMX

La legisladora presentará la Ley de Reinserción Social

La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Rebeca Peralta, visitó el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo, en el Estado de México, como parte de los trabajos para fortalecer su propuesta de Ley de Reinserción Social para Ciudad de México.

La legisladora recorrió distintas áreas del penal y sostuvo un encuentro con personas privadas de la libertad con el propósito de conocer sus condiciones de vida, identificar necesidades y reunir elementos que contribuyan a la construcción de la iniciativa.

Peralta señaló que la legislación debe tomar en cuenta lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios y las dificultades que enfrenta esta población para reincorporarse a la sociedad una vez que recupera su libertad.

“Queremos construir una ley que responda a lo que verdaderamente ocurre dentro de los centros penitenciarios. Por eso estamos realizando estas visitas, porque necesitamos escuchar, conocer las necesidades y revisar qué podemos mejorar para que la reinserción social sea una oportunidad real”, afirmó.

Durante la visita, la diputada también entregó artículos de higiene personal y otros apoyos, además de acercarse a personas que enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad.

La legisladora adelantó que continuará con los recorridos y encuentros en centros penitenciarios para recabar información sobre las condiciones de internamiento y los obstáculos que enfrentan las personas al salir de prisión.

Sostuvo que la reinserción social no debe limitarse al cumplimiento de una sentencia, sino que requiere acompañamiento y oportunidades para facilitar el regreso a la vida familiar, laboral y comunitaria.