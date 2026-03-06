Amplían la Casa de la Mujer “Ifigenia Martínez” en Magdalena Contreras

La alcaldía Magdalena Contreras inauguró la ampliación de la Casa de la Mujer “Ifigenia Martínez”, un espacio comunitario que incorporó nuevos servicios como lavandería y salón de belleza, además de la rehabilitación de sus instalaciones con el objetivo de fortalecer la atención y acompañamiento a mujeres de la demarcación.

De acuerdo con autoridades de la alcaldía, los servicios estarán disponibles para todas las habitantes de la zona, algunos de forma gratuita y otros mediante cuotas de recuperación consideradas accesibles.

En la inauguración, el alcalde Fernando Mercado Guaida señaló que la ampliación forma parte de un proyecto que se ha desarrollado durante la última década para consolidar un espacio de apoyo dirigido a las mujeres. Según indicó, la intervención busca fortalecer el sistema de cuidados en la demarcación y ofrecer servicios que contribuyan a mejorar la vida cotidiana de las usuarias.

El funcionario explicó que la idea es que el lugar funcione como un punto de atención integral donde las mujeres puedan realizar actividades cotidianas, recibir orientación o participar en actividades comunitarias.

“Este es un proyecto de continuidad que empezó hace 10 años y que ahora, inspirado en la jefa de gobierno Clara Brugada, fortalece el sistema de cuidados para que las mujeres puedan venir a lavar su ropa, cortarse el cabello, recibir atención y sentirse acompañadas”, expresó durante el acto.

Las obras incluyeron la rehabilitación del edificio original y la construcción de un anexo que alberga oficinas administrativas, el salón de belleza y el área de lavandería. La directora general de Obras de la alcaldía, Paulina Barradas, detalló que también se realizaron trabajos para reforzar la estructura del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de seguridad.

Barradas explicó que los trabajos contemplaron la intervención en muros y otras áreas del edificio para atender problemas detectados previamente. Según informó, las acciones se enfocaron tanto en mejorar la funcionalidad de los espacios como en garantizar la estabilidad estructural del inmueble.

En el acto también se mencionó que, en sus primeras etapas, el espacio enfrentó problemas relacionados con servicios básicos como agua y electricidad, así como diversas deficiencias estructurales que fueron atendidas para permitir su operación.

Al evento acudieron vecinas de la demarcación y diversas autoridades locales, entre ellas la diputada local Brenda Ruiz, la exalcaldesa Patricia Ortiz y representantes de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. También participaron trabajadoras de la Dirección General de Igualdad Sustantiva, Salud y Poblaciones de Atención Prioritaria, concejalas y funcionarias de la alcaldía.

Las autoridades señalaron que la ampliación busca fortalecer la red de servicios dirigidos a mujeres en la demarcación y facilitar el acceso a espacios de acompañamiento, capacitación y apoyo comunitario.

La inauguración se realizó en el contexto de las actividades organizadas por la alcaldía con motivo del Día Internacional de la Mujer. El programa contempla eventos que comenzaron el 2 de marzo y concluirán el 8 de marzo, entre ellos jornadas de salud, asesorías jurídicas, talleres, actividades culturales y espacios de reflexión sobre igualdad de género.