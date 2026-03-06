Avanza 35% la transformación del Periférico Norte en Naucalpan

El proyecto de transformación del Periférico Norte continúa avanzando en el municipio de Naucalpan, donde actualmente se reporta un 35 por ciento de progreso en los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de esta importante vialidad, considerada una de las más transitadas de la zona metropolitana.

De acuerdo con información de las autoridades municipales, la obra se desarrolla de manera simultánea en cuatro frentes de trabajo, lo que permite acelerar el proceso de construcción y avanzar en diferentes tramos al mismo tiempo.

En esta etapa del proyecto, los trabajos se concentran principalmente en el mejoramiento del terreno, una fase clave para asegurar que la nueva infraestructura tenga mayor resistencia y durabilidad.

Como parte de estas labores, los trabajadores realizan la colocación de una base cementada de 25 centímetros de espesor, la cual servirá como soporte para las capas posteriores del pavimento. Este procedimiento es fundamental para garantizar la estabilidad del suelo y evitar deterioros prematuros en la superficie de rodamiento.

Las autoridades explicaron que este tipo de base permite fortalecer la estructura de la vialidad, lo que a largo plazo ayudará a reducir daños provocados por el tránsito constante de vehículos pesados y particulares que circulan diariamente por esta vía.

El Periférico Norte es una de las arterias más importantes que conectan varios municipios del Estado de México con la Ciudad de México, por lo que su rehabilitación es considerada una obra relevante para mejorar la movilidad en la región.

Durante los trabajos de construcción, se han implementado diversas medidas para permitir la circulación vehicular, aunque en algunos puntos se han presentado reducciones de carriles y tránsito lento, especialmente en horarios de mayor afluencia.

Ante esta situación, las autoridades pidieron paciencia y comprensión a la ciudadanía, ya que se trata de una obra que busca mejorar las condiciones de la vialidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la zona.

Vecinos y automovilistas que utilizan esta vía han señalado que, aunque las obras generan algunas molestias temporales, consideran que la rehabilitación es necesaria debido al desgaste que presentaban varios tramos del Periférico Norte.

Además del mejoramiento del terreno, el proyecto contempla diversas etapas de intervención, que incluirán la colocación de nuevas capas de pavimento, adecuaciones en la infraestructura vial y otros trabajos enfocados en mejorar la conectividad.

Las autoridades municipales destacaron que esta obra forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura urbana y mejorar la movilidad en Naucalpan, beneficiando a miles de conductores que diariamente utilizan esta vialidad para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas u otros destinos.

También señalaron que el avance del 35 por ciento refleja el progreso constante de los trabajos, por lo que se espera que en las próximas semanas continúen las labores en los diferentes frentes de obra.

Las autoridades informaron que se estarán difundiendo nuevas actualizaciones sobre el avance del proyecto, con el objetivo de mantener informada a la población sobre el desarrollo de esta obra considerada histórica para el municipio.