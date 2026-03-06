Avanza Naucalpan hacia meta de los 100 pasos para la Transformación en un año

Con un avance general de 67 de los 100 pasos para la Transformación de Naucalpan, el alcalde Isaac Montoya Márquez superó en un solo año la meta de estas propuestas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal para los tres años de administración. De acuerdo con el informe presentado, los denominados “Legados para la posteridad” registran un progreso del 81.5 por ciento en las 27 acciones previstas para el periodo 2025-2027.

Durante una conferencia de prensa, el presidente municipal, acompañado del titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) y del comisario de la Guardia Municipal, ofreció detalles pormenorizados sobre los avances de las propuestas que hoy se han convertido en proyectos concretos. El informe incluyó también los logros en materia de seguridad, el desarrollo de la “Estrategia Seguridad con Todo”, la consolidación de la policía de proximidad social y la disminución consistente en los índices delictivos.

“Los pasos que no se avanzaron en el 2025 se van a avanzar este año, básicamente en dos años vamos a cumplir plenamente la totalidad de compromisos hechos con la ciudadanía”, puntualizó Montoya Márquez, quien aseguró que cualquier indicador resulta favorable si se compara con administraciones anteriores. El edil subrayó que los resultados obtenidos representan un avance significativo en el cumplimiento de las metas establecidas al inicio de su gestión.

El alcalde refirió que los 100 pasos para la Transformación de Naucalpan fueron diseñados en concordancia con los “100 pasos para la Transformación de México” que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum. De este total, solamente 33 permanecen pendientes para los casi dos años restantes de administración, entre los cuales destacó la creación de la Guardia Municipal y de la Policía Ética, así como la intervención del Boulevard Luis Donaldo Colosio.

Entre las obras prioritarias mencionadas se encuentra el millón de metros cuadrados de reconstrucción de andadores, calles y avenidas en el municipio, la intervención integral de la Avenida Minas Palacio y la rehabilitación de los carriles laterales de Periférico con concreto hidráulico. También se contempla la descentralización administrativa con los OASIS, la gestión de la primera Universidad Nacional Rosario Castellanos en el Estado de México, ubicada en Naucalpan, y el avance superior al 65 por ciento en la Línea 3 del Mexicable.

Ante representantes de los medios de comunicación, el mandatario municipal detalló los proyectos y programas que hoy benefician a miles de naucalpenses, muchos de los cuales no formaban parte de las promesas iniciales. Mencionó específicamente la atención a emergencias como el problema de los taludes, que fue heredado por la anterior administración y al cual se ha destinado parte del presupuesto para lograr la reconstrucción del municipio.

El titular de la UIPPE, Manuel Noyola, precisó que de los 27 legados contemplados para la administración 2025-2027, actualmente se tiene un avance de 22, lo que representa el 81.5 por ciento en apenas un año de gestión. El funcionario explicó que estas acciones responden a necesidades añejas que nunca fueron atendidas y que, tras su implementación, perdurarán en beneficio de la población, mientras que el 18.5 por ciento restante se encuentra en etapas de planeación y previsión.

Por su parte, el comisario Juan Carlos Quezada destacó los avances en materia de seguridad, así como la dignificación y reconocimiento a los elementos de la Guardia Municipal. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el comparativo de enero-febrero 2025 se registraron 426 vehículos robados, mientras que en 2026 la cifra descendió a 112, lo que representa 314 unidades menos y una disminución del 73.7 por ciento en la incidencia de este delito. En cuanto al homicidio doloso, se reportó una reducción del 40 por ciento en los primeros meses del año.

Finalmente, el alcalde enfatizó que el rescate realizado en Periférico, que incluye sustitución de luminarias e intervención de parabuses para convertirlos en paraderos seguros, así como mejoras en puentes peatonales, se ejecuta por primera vez desde la construcción de esta vialidad. Montoya Márquez aclaró que estos trabajos no responden al próximo evento deportivo internacional, sino a la necesidad histórica de repavimentación, y destacó que la obra de concreto hidráulico se realiza con recursos municipales y, en el tramo correspondiente, con financiamiento del gobierno estatal.