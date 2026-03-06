Brugada anuncia apoyos y sistema de cuidados para mujeres policías de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció apoyos económicos para mujeres policías que son madres de menores de edad, así como la creación de un sistema de cuidados dentro de la corporación y un premio anual para reconocer su trabajo.

Durante “Mujer y mando policial”, un encuentro con integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que participaron más de 600 agentes, la mandataria señaló que el trabajo de las mujeres dentro de la policía representa un avance frente a los estereotipos que durante décadas relegaron a las mujeres de las instituciones de seguridad.

“Hoy tenemos 20 mil mujeres policías en el Gobierno de la Ciudad de México para servir al pueblo, para cuidar a la ciudad”, afirmó.

La jefa del Ejectivo local sostuvo que la presencia femenina en la corporación refleja cambios en la sociedad, aunque reconoció que muchas agentes han tenido que enfrentar resistencias tanto en el ámbito familiar como dentro de la propia institución.

“No es lo mismo ser hombre policía que mujer policía. Muchas veces se enfrenta primero a la familia por decidir ser policía y luego a la discriminación dentro de la institución”, dijo.

También se refirió al significado del 8 de marzo y señaló que la fecha debe entenderse como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres.

“El 8 de marzo no es el Día de la Mujer para regalar flores o un clavel; es un día de lucha, de exigencia y de reflexión sobre lo que todavía falta para lograr la igualdad sustantiva”, afirmó.

Reconocimiento al papel de las mujeres policías

La mandataria capitalina destacó que el trabajo policial fue considerado durante muchos años como una actividad destinada casi exclusivamente a los hombres, por lo que la presencia de mujeres en la corporación representa un cambio relevante.

“Ustedes han decidido romper los roles de género de años y siglos. Una mujer policía era algo que antes casi no se veía”, expresó ante las asistentes.

También señaló que muchas policías enfrentan dobles jornadas al combinar su trabajo con las responsabilidades de cuidado en sus hogares, una situación que, dijo, sigue siendo una de las principales desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

“Las mujeres salen a trabajar y luego llegan a casa a seguir trabajando en las tareas de cuidado. Ese trabajo muchas veces ni siquiera se reconoce”, afirmó.

De acuerdo con datos expuestos durante el encuentro, las mujeres policías participan actualmente en diversas áreas operativas de la corporación, incluidas unidades tácticas, labores de prevención del delito, tránsito, rescate y atención a víctimas de violencia de género.

Sistema de cuidados dentro de la policía

La jefa de Gobierno informó que se implementará un apoyo económico adicional para mujeres policías que tienen hijas o hijos menores de edad.

“Le estoy pidiendo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que haya un apoyo económico extra para todas las mujeres policías madres de menores de edad”, señaló.

Además, planteó la creación de un sistema público de cuidados dentro de la corporación que permita apoyar a las agentes en la atención de sus familias.

“Queremos fortalecer el sistema de cuidados dentro de la policía. Necesitamos centros de cuidado infantil alrededor de los sectores para niñas y niños desde los 45 días hasta los seis años de edad”, explicó.

El proyecto también contempla la instalación de lavanderías públicas gratuitas y comedores que permitan a las policías llevar alimentos preparados para sus familias.

“Que puedan llevar su comida y ya no tengan que llegar a casa a hacer de comer después de su jornada”, indicó.

La mandataria añadió que estos servicios estarán disponibles para todos los integrantes de la corporación, aunque anunció que se prevé también un espacio de bienestar exclusivo para las mujeres.

Impulso a mujeres en puestos de mando

También se presentó la propuesta de impulsar una mayor presencia femenina en cargos de mando dentro de la policía capitalina.

Clara Brugada señaló que todavía existen obstáculos para que las mujeres accedan a posiciones de liderazgo dentro de las instituciones de seguridad.

“Tenemos que romper los techos de cristal que impiden que más mujeres policías avancen hacia puestos de mando”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, anunció la creación del Premio Anual de la Mujer Policía, un reconocimiento que buscará destacar la trayectoria y el trabajo de las agentes que han contribuido a la seguridad de la ciudad.

“Vamos a crear el Premio Anual de la Mujer Policía para reconocer su valentía, su compromiso y su contribución a la seguridad”, señaló.

La jefa de Gobierno concluyó que el objetivo es que la ciudadanía reconozca el papel de las mujeres dentro de la corporación y el esfuerzo que realizan para desempeñar su labor.

“Queremos que cuando la gente vea a una mujer policía sepa que detrás hay una historia de esfuerzo, de vocación de servicio y de valentía para cuidar a la ciudad”, afirmó.