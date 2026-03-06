Carreteras bloqueadas hoy 6 de marzo: estos son los accesos y autopistas afectados cerca de CDMX

Este viernes 6 de marzo de 2026 arrancó con complicaciones para miles de automovilistas debido a bloqueos en carreteras y autopistas cercanas a la Ciudad de México.

Diversos grupos de manifestantes han realizado movilizaciones en algunos de los accesos más importantes hacia la capital del país, lo que ha provocado cierres parciales, reducción de carriles y tráfico intenso desde las primeras horas del día.

La situación afecta tanto a autos particulares como a transportistas que utilizan estas rutas para trasladar mercancías o viajar entre estados, por lo que las autoridades han pedido tomar precauciones y revisar los reportes viales antes de salir a carretera.

Autopistas y carreteras con bloqueos hoy 6 de marzo

Los reportes de tránsito señalan que las manifestaciones se concentran en varios accesos estratégicos al Valle de México, lo que ha generado afectaciones importantes en la circulación.

Principales vías afectadas

Entre las carreteras y autopistas con bloqueos o protestas se encuentran:

Autopista Isla - Acayucan (restablecen circulación)

Carretera Irapuato - Abasolo (cierre parcial)

Carretera Cd. del Carmen - Campeche (cierre parcial)

Carretera San Hipólito - Xalapa (cierre parcial)

Autopista Acayucan - Cosoleacaque (cierre parcial)

Carretera Teziutlán - Nautla (cierre parcial)

Carretera Ent. La Tinaja - Cosoleacaque (cierre parcial)

Carretera Cd. del Carmen - Campeche (cierre parcial)

Autopista Agua Dulce - Cárdenas

Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque

Autopista Cuernavaca - Acapulco

Carretera Aguascalientes - Zacatecas (cierre parcial)

Carretera Chihuahua - Ciudad Juárez (cierre parcial)

Autopista Tehuacán - Oaxaca (cierre parcial)

Autopista México - Puebla (cierre parcial)

Estas rutas funcionan como principales entradas y salidas de la capital, por lo que cualquier manifestación o cierre suele impactar directamente la movilidad en el Valle de México.

En algunos puntos, las protestas incluyen bloqueos intermitentes o presencia de manifestantes en carriles principales, lo que reduce considerablemente la velocidad de circulación.

¿Por qué hay bloqueos en carreteras?

Las protestas en autopistas y carreteras suelen realizarse como medida de presión para visibilizar demandas sociales o laborales.

En muchos casos, los manifestantes optan por tomar casetas o cerrar temporalmente las vías, ya que esto genera mayor atención pública y obliga a las autoridades a entablar diálogo.

Sin embargo, este tipo de movilizaciones también provoca retrasos importantes para quienes se trasladan hacia o desde la Ciudad de México, especialmente durante horas pico.

Por ello, se recomienda mantenerse informado durante el día, ya que los bloqueos pueden levantarse o trasladarse a otros puntos conforme avanzan las manifestaciones.