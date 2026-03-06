Peligro en Circuito Interior: automovilistas denuncian ataques con piedras desde puentes peatonales

Ataques en Circuito Interior Diversos reportes de automovilistas han señalado que rocas y huevos son lanzados desde puentes peatonales en distintas zonas de Circuito Interior.

Una ciudadana de la capital reportó el ataque del que fue víctima al transitar por Circuito Interior a las 21:00 horas, donde un pedazo de loza fue arrojado contra su automóvil en movimiento y traspasó el quemacocos, cayendo sobre el asiento del copiloto.

Afortunadamente, la conductora no iba acompañada en ese momento, sin embargo, el pedazo de loza arrojado desde un puente peatonal logró penetrar el auto y rompió el parabrisas, el retrovisor y dañó la palanca de cambios.

¿Qué sucedió en Circuito Interior?

El reporte más reciente sobre los ataques a automovilistas en Circuito Interior fue realizado por Daniela Domínguez, ciudadana de la CDMX que volvía a su hogar después de haber visitado a una amiga.

En su denuncia pública, Daniela narró que transitaba por Circuito Interior a la altura de la Colonia Condesa, cuando un pedazo de loza cayó sobre su auto, quebrando el quemacocos y cayendo justo en el asiento del copiloto, afortunadamente vacío en el instante del ataque.

“Era una roca, no un ladrillo, como de 30x40, de 30 kilos”, denunció la conductora en un video que realizó para advertir el peligro en Circuito Interior, ya que otros reportes de automovilistas han señalado que no es la única ocasión que ha ocurrido un incidente de este tipo.

En el momento del impacto, Daniela reporta que decidió no detener su trayecto al pensar que podrían asaltarla, por lo que decidió seguirse de corrido para evitar que la interceptaran, pues iba sola en el auto.

“Aunque parezca ridículo, estoy celebrando que no me morí”, expresó en su denuncia pública.

Ataques en Circuito Interior son “el pan de cada día”, reportan vecinos y automovilistas

De acuerdo con reportes de medios, otro ataque de este tipo sucedió dos semanas atrás en otro puente peatonal que conecta a Circuito Interior, donde una piedra fue lanzada contra un conductor que, presuntamente, falleció de un infarto por el susto que el impacto causó.

Mediante redes sociales, otros conductores y conductoras han compartido sus propias experiencias en esta importante autopista urbana, quienes reportaron que los ataques van desde piedras hasta huevos que son lanzados contra los automóviles desde puentes peatonales, principalmente en la madrugada.

Las zonas de Circuito Interior que han sido mayormente reportadas en este tipo de ataques, son:

Río Duero.

Puente en Virginia Fabregas.

Río Churubusco.

Algunas de las denuncias han señalado que estos ataques suelen suceder previo a entrar al puente, además de ser considerada una estrategia para que los conductores o conductoras detengan su curso y ser blancos fáciles para un asalto.

¿Qué han hecho las autoridades de CDMX contra los ataques en Circuito Interior?

Según lo reportado por Imagen Noticias, la policía capitalina confirmó al medio que estos casos están siendo investigados por la Subsecretaría de Inteligencia en coordinación con la Fiscalía.

Por otra parte, la población demanda mayor seguridad en las zonas de puentes peatonales de Circuito Interior, exigiendo presencia de autoridades o un cercado en los puentes para que este tipo de ataques sean controlados.