Realizarán Caravana de Servicios para Mujeres en Ecatepec

Con el objetivo de acercar distintos servicios a la población femenina, autoridades estatales y municipales realizarán la Caravana de Servicios para Mujeres en el municipio de Ecatepec, una jornada en la que se ofrecerán atenciones gratuitas relacionadas con salud, asesoría legal, programas sociales, empleo y emprendimiento.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), ubicadas en Avenida Tecnológico s/n, colonia Valle de Anáhuac, puerta 4, donde se espera la asistencia de mujeres de distintas colonias del municipio y zonas cercanas.

Las actividades iniciarán a partir de las 9:00 de la mañana, con el banderazo de salida de unidades de transporte que forman parte de esta estrategia de atención itinerante. Posteriormente se abrirán los módulos y espacios donde las asistentes podrán recibir orientación y diversos servicios sin costo.

Uno de los ejes principales de esta caravana será la atención médica y la prevención de enfermedades. En este rubro participarán instituciones de salud como el ISEM y IMSS Bienestar, que instalarán módulos de detección oportuna. Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran pruebas PCR, detección de cáncer de mama, pruebas de VIH, sífilis y medición de glucosa, con el objetivo de fomentar la prevención y el diagnóstico temprano.

También se contará con consultorios médicos para la realización de estudios como el Papanicolaou, así como orientación médica general y asesoría sobre lactancia materna. Además, se instalará un módulo de vacunación y planificación familiar, donde se brindará información sobre métodos anticonceptivos y cuidados de la salud.

Para ampliar la cobertura de atención, se dispondrá de dos unidades móviles de IMSS Bienestar, las cuales estarán atendiendo directamente a las mujeres que requieran algún tipo de revisión o consulta durante la jornada.

La caravana también incluirá un apartado de asesoría jurídica y trámites, en el que diversas instituciones ofrecerán orientación gratuita. Entre ellas se encuentra el Registro Civil, que contará con un stand informativo para resolver dudas sobre documentos de identidad y otros trámites.

Asimismo, el Instituto de la Defensoría Pública brindará asesoría legal sin costo para quienes necesiten apoyo en temas jurídicos. De igual forma, participarán módulos del COBUPEM y de la Coordinación de Igualdad de Género, enfocados en la búsqueda de personas y en la promoción de los derechos de las mujeres.

Dentro de este mismo espacio también estará presente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), que ofrecerá información y orientación para mujeres que requieran apoyo institucional.

En el área de seguridad social y vivienda, las asistentes podrán acercarse al módulo de IMSS Bienestar para recibir información sobre registro y afiliación al sistema de salud. También participará el IMEVIS, donde se brindará asesoría sobre trámites de regularización de vivienda.

Otro de los objetivos del evento es impulsar el empleo y el emprendimiento femenino. Para ello se instalará una bolsa de trabajo coordinada por la Dirección General de Empleo y Productividad, además de un mercadito donde mujeres emprendedoras locales podrán exhibir y ofrecer sus productos.

Además, se promoverá el programa “Mujeres al Volante”, enfocado en la capacitación para que más mujeres puedan integrarse al sector del transporte.

La Secretaría de las Mujeres (Semujeres) contará con una unidad móvil donde se realizarán proyecciones informativas y orientación sobre derechos y programas de apoyo. También habrá módulos relacionados con diversidad sexual y espacios seguros como UNIDAS y CeDeMas+.

Las autoridades invitaron a las mujeres de Ecatepec y municipios cercanos a asistir a esta jornada, recordando que todos los servicios serán gratuitos y están diseñados para brindar atención integral y facilitar el acceso a programas y apoyos gubernamentales.