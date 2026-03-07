Congreso CDMX llama a reducir desigualdad entre mujeres y hombres en el presupuesto público

Para reducir la brecha entre mujeres y hombres en la implementación del presupuesto público, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta para que las Unidades Responsables del Gasto (URG) de la administración pública local cumplan en materia de igualdad sustantiva.

La diputada promovente del punto de acuerdo fue Valentina Valia Batres Guadarrama, de Morena, quien expuso que las instituciones capitalinas deben de etiquetar y evaluar las acciones, programas y asignaciones presupuestales conforme al instructivo que emite la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

“Los presupuestos públicos con perspectiva de género asignan y etiquetan recursos para atender necesidades diferenciadas por género, convirtiéndolos en herramientas clave de política pública”, subrayó.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, hizo un recuento de los logros jurídicos y derechos conquistados por las mujeres a través de sus luchas, las cuales se expresan en los programas sociales y leyes vigentes en la capital de país.

Batres Guadarrama comentó que las URG que deben impulsar estas acciones están integradas por secretarías de gobierno, alcaldías, órganos centralizados y descentralizados, así como organismos autónomos y los poderes metropolitanos.

Agregó que para honrar la lucha histórica de las capitalinas se requiere de mayor compromiso para que las instituciones etiqueten recursos efectivos, midan impactos y reduzcan realmente las brechas de desigualdad.